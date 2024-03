– Det er hyggelig at folk støtter oss og er supportere, men det er greit at de holder seg på tribunen under kamp.

Martin Ødegaard er en av to verdensstjerner på landslaget. Alle vil ha en bit av ham og Erling Braut Haaland.

Det fører til at noen går ekstra langt for å sikre seg nærkontakt med idolene.

Mot Tsjekkia fredag skjedde det igjen. En tilskuer tok seg inn på banen og kom seg bort til Ødegaard.

Som regel har banestormerne fredelige hensikter og ønsker ikke annet enn en selfie. Men både NFF og spillerforeningen internasjonalt ser nå alvorlig på den økende trenden.

– Det er ikke bare et problem for oss at fans stormer banen i forbindelse med landskamper på Ullevaal. Det er også farlig og meget uansvarlig av dem som gjør det, sier sikkerhetssjef Geir Ellefsen til VG.

Den internasjonale spillerforeningen FIFPRO presenterte nylig en rapport som sier at 76 prosent av spillerforeningene internasjonalt mener at sikkerheten til spillerne er grunn til økende bekymring.

Ifølge rapporten er det mest graverende problemet objekter som kastes fra tribunen, hvor spesielt keepere er utsatt. Diskriminering som rasistiske tilrop nevnes også, samt invadering av både treningsfelt og kamparena.

Rapporten peker på at spesielt byderbyer er utsatte, som i Melbourne i 2022 da Melbourne City-keeper Tom Glover fikk hjernerystelse etter å ha blitt angrepet av fans som tok seg inn på banen.

Kristoffer Vatshaug er leder for den norske spillerforeningen NISO. Han sier at utøverne opplever norske arenaer som trygge.

– Likevel kjenner vi i NISO på en uro da aktualisert gjennom pyrobruk, markeringer av ulike politiske standpunkt på idrettsarrangement og andre inntrengere på indre bane, sier Vatshaug, som påpeker at man ønsker nærheten til publikum.

– Erkjennelsen nå er at dette igjen må løftes slik at alle som er en del av norsk idrett er enige om hvordan vi skal oppføre oss. Baksiden av dette handler om enda strengere kontroll og sikkerhetstiltak, noe som kan skade opplevelsen for publikum, sier Vatshaug.

Landslagsspillerne ber publikum beherske seg.

– Det kan jo være farlig. Du vet aldri hvem som løper ut på banen. Som oftest er det bare ivrige fans som har lyst på bilde, men jeg fraråder folk å løpe ut på banen. Så får du heller vente utenfor stadion eller et hotell for å ta bildet, sier Sassuolo- og landslagsspiller Kristian Thorstvedt.

– Blir man stresset i Ødegaards posisjon?

– Nei, jeg tror som oftest så vet vi at det går fint. De vil jo bare ha et bilde eller en autograf, så det pleier ikke å være noe problem, sier Thorstvedt.

I det dommeren blåste i fløyten etter 90 minutter mot Tsjekkia fredag, stormet sikkerhetsvaktene ut for å passe på at ingen kom seg inn på matten. Tre ganger på de siste fire landskampene har personer kommet seg inn på gresset.

Landslagsspiller Jørgen Strand Larsen ber publikum holde seg på tribunen.

– Her må vaktene ta vare på spillerne, for man vet aldri hva som kan bli med inn på banen for å skade spillerne. Som regel er det bare positivt, men du vet aldri. Det har vært scener i England hvor spillere har blitt slått, så man skal passe på, sier La Liga-spilleren.

Han tror Ødegaard merket at det var en «vennskapelig» banestormer fredag.

– Det er ikke noe gøy posisjon å havne i med en som kommer springende mot deg, for man vet liksom aldri hva som kan skje, sier spissen.

Norge møter Slovakia på Ullevaal tirsdag klokken 19.