– Det her er blant de verre resultatene på Old Trafford, tatt motstanderen i betraktning, i nyere tid.

Slik beskrev Viaplay-ekspert Pål Andre Helland det.

Manchester United-publikummet trodde knapt det de så. Bournemouth hadde aldri vunnet på Old Trafford i historien før i dag.

Og samtidig som målene rant inn bak Andre Onana, gang etter gang etter gang, klarte ikke hjemmelaget å skape noen store målsjanser.

– Alt gikk galt. Vi leverte ikke som vi skulle, som vi gjorde forrige kamp. Vi manglet masse ting, sier Bruno Fernandes til Viaplay etter kampen.

– Det er et forferdelig resultat, sier United-legenden Gary Neville.

Etter kampen ble trener Erik ten Hag stående og stirre utover matta uten å bevege seg i lang tid.

– Det her er krise. Det her skal ikke skje for Manchester United. Det er rett og slett pinlig for Erik ten Hag, utbrøt Viaplay-kommentator Andreas Toft.

– Manchester United er ydmyket av Bournemouth på deres egen hjemmebane, sier tidligere Celtic-spiss og BBC-ekspert Chris Sutton.

Presset på ten Hag er nå enormt. Laget er sist i gruppen sin i Champions League, og har prestert ujevnt hele sesongen. Denne helgen vant han likevel månedens trener i Premier Leauge for november.

Nå kommer spekulasjonene om sparken nærmer seg.

– Har noen noensinne vunnet månedens trener og fått sparken samme helg? spør Gary Lineker på X.

Dermed fortsetter Manchester United å svinge ekstremt i prestasjonene. Hør bare på denne uken:

Forrige helg møtte de Newcastle, og til tross for at de kun tapte 1–0 ble laget slaktet. Flere stjerner fikk i glatte lag, blant annet Marcus Rashford.

Kun et par dager senere, midt i uka, slo de knallhardt tilbake mot Chelsea og det ble sagt at de «ønsket å sette skapet på plass».

Foto: OLI SCARFF / AFP

Men det skulle altså kun gå en halv uke før de ble sendt rett ned på jorden igjen.

– Det har vært skikkelig ille denne sesongen. Man prøver å finne ut hvorfor det skjer, men ingen vet, sier tidligere Manchester United-forsvarer Wes Brown og de ujevne prestasjonene.

Heller ikke kaptein Fernandes forstår hvorfor de svinger sånn.

– Jeg vet ikke hvorfor. Alt var dårligere enn forrige kamp. Alt var under forventning. Vi underpresterte, sier han.

Allerede før minuttet var spilt ga de et tegn om hva som ville komme.

Luke Shaw spilte et fryktelig tilbakespill, og serverte Dominic Solanke. Spissen klarte ikke score, men brukte kun tre minutter på å gjøre opp for seg.

Igjen ga Manchester United bort ballen, denne gangen ved Bruno Fernandes. Cook plukket opp ballen, og slo inn til Solanke som styrte ballen i lengste hjørne.

Bournemouth fortsatte i andre omgang. Først stanget Philip Billing ballen i mål etter å ha smadret Shaw i lufta.

Fem minutter senere dukket Marcos Senesi opp på bakerste stang, og headet inn 3–0.

– Dette er katastrofalt for Manchester United, mener tidligere Tottenham-sjef Tim Sherwood.

PS! Bruno Fernandes pådro seg et gult kort i kampen. Dermed må han stå over rivaloppgjøret mot Liverpool.