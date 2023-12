De hjemmesupporterne som forlot stadion etter to baklengsmål etter den første omgangen må ha angret seg godt på hjemturen. De som buet de første 45 minuttene sto trolig på tærne eller setene hele den andre omgangen.

Hva manager Erik ten Hag eller kaptein Bruno Fernandes sa i pausen er uvisst, men det fungerte i hvert fall.

For to Alejandro Garnacho-mål og et av hardt kritiserte Rasmus Højlund snudde kampen fullstendig.

Danske Højlund klikket fullstendig etter å ha satt sitt første ligamål. Det samme gjorde et Old Trafford i eufori.

– Det har tatt en stund, men ingen er så glad som meg akkurat nå. Vi hadde troen helt til det siste. Det har tatt en stund i ligaen, og jeg håper jeg kan bygge på dette videre. Jeg er først og fremst glad på vegne av alle oss i angrep, for vi viste karakterstyrke og selvtillit, sier Højlund til Amazon, vist på Viaplay.

Med seieren endte også Uniteds måltørke, som kunne blitt den verste siden 1981 dersom de hadde gått målløse av banen 2. juledag.

– Det var veldig viktig for oss. Hans første mål i Premier League. Han har scoret fem i Champions League, så han har potensialet. Jeg er sikker på at når ett er inne, vil mer komme, sier ten Hag til Amazon.

Og de slapp å oppleve sitt femte tap på ti hjemmekamper denne sesongen.

– Det er en fantastisk følelse. Vi er Manchester United, vi gir aldri opp. Det er et strålende comeback, sier Garnacho til Amazon.

– For mange snakker om angriperne i Manchester United, at vi ikke scorer mål. Jeg er så glad på Rasmus’ vegne. Dette er en av de beste dagene i livet mitt, sier argentineren, som så får bestemannsprisen av sin danske makker:

– Jeg elsker deg, sier Garnacho til Højlund idet overrekkelsen skjer i denne situasjonen:

Men starten var fryktelig og så alt annet enn lovende ut.

To dødballmål, begge etter svakt keeper- og forsvarsspill, sørget for nettopp det. Først ved Paul McGinn i det 21. minutt, deretter av Leander Dendoncker fem minutter senere.

«Du blir sparket i morgen», smalt det fra borteseksjonen i retning manager ten Hag i flere minutter. Så høyt at det runget utover hele Old Trafford.

Journalistene var nådeløse da de beskrev hva som skjedde.

«Amatørenes aften. Det er utbredt buing og den er høylytt», skrev Samuel Luckhurst i Manchester Evening News.

Paul Hirst i The Times skrev følgende på Twitter/X:

«Enda mer katastrofalt forsvarsspill. Enkelte fans forlater stadion allerede. De som har blitt igjen buer».

Men den andre omgangen ble altså noe helt annerledes. United gikk nådeløst til verks fra start.

Allerede i det 49. minutt trodde de fleste Alejandro Garnacho hadde redusert, men målet ble etter en VAR-sjekk korrekt annullert.

Men tonen var satt – og like før timen var spilt kom det fortjente United-målet.

Marcus Rashford hadde vært omtrent usynlig kampen gjennom, men våknet plutselig til live. Han stormet frem på en kontring, slo inn på bakerste, der Garnacho enkelt bredsidet inn 1–2.

Da samme Garnacho utlignet i det 71. minutt gikk hjemmefansen av hengslene.

STERK KAMP: Av Manchester Uniteds Alejandro Garnacho, som her feirer en av sine to scoringer på Old Trafford 2. juledag. Foto: Martin Rickett / Pa Photos / NTB

Derfra og ut bølget kampen frem og tilbake. Aston Villa hadde sine sjanser de også – enkelte av dem enorme.

Men det var en utskjelt danske som skulle avgjøre. Rasmus Højlund hadde til gode å score i Premier League denne sesongen.

Men 2. juledag kom hans første i ligaen. En corner endte plutselig beina hans. Højlund svarte med å avslutte rett i stolpen og videre i mål, noe som utløste elleville jubelscener.

