Helstrup overrasket tirsdag Fotball-Norge med å takke ja til å bli assistenttrener for Bodø/Glimt. Et døgn senere er 47-åringen på plass i Bodø.

Det har blitt spekulert i om Helstrup er hentet til Bodø/Glimt med tanke på en fremtidig hovedtrenerjobb, da som arvtager til Kjetil Knutsen.

– Jeg har vært 13 år som hovedtrener i ulike klubber. For meg kan det være fint å få litt andre roller og oppgaver. Hvis jeg tenker flere år frem i tid, kan det være aktuelt å være hovedtrener da? Ja, det kan det, men det kan òg være at det ikke blir det, sier Helstrup på en pressekonferanse.

– What the fuck??? var tromsøværingen Jørn Hoels reaksjon på nyheten tirsdag ettermiddag.

Helstrup ble presentert på en pressekonferanse klokken 14.00, hvor han ble applaudert av de fremmøtte.

– Det har vært intenst. Ting har gått fort og ryddig for seg. Jeg gleder meg til å komme i gang her, sier Helstrup.

Helstrup opplyser at det har vært andre interesserte klubber, som han har sagt nei til. Da klubben fra Bodø kom på banen, skal forhandlingene derimot ha gått fort.

– Glimt-miljøet har hevet listen i norsk fotball de siste årene. Det er et miljø som er spennende. Kanskje det beste miljøet i Fotball-Norge, som jeg gleder meg veldig til å være en del av.

– Hvor mye bedre er den økonomiske avtalen i Glimt kontra Tromsø?

– Jeg kan si at jeg har tjent godt i TIL i 2023 og kommer til å tjene godt nå også. Jeg er privilegert. Vi som driver med fotball, er privilegerte. Vi driver med hobbyen vår og får godt betalt, sier Helstrup til VG.

1 / 2 PÅ ASPMYRA: Gaute Helstrup er på plass på sitt nye arbeidssted.



– Er det ikke et steg ned å gå fra å være hovedtrener til assistent?

– Jeg ser ikke på det sånn. Jeg går til et team som fungerer veldig godt.

– Er du lovet jobben som hovedtrener?

– Nei, det er ingenting sånn. Det er gode og store utfordringer som kommer foran oss. Kjetil kjenner jeg også fra før av, og er spent på å bli enda bedre kjent med han på et faglig nivå. Det er en av grunnene til at jeg vil komme hit.

Avtalen mellom Helstrup og Glimt er på fire år.

– For oss i Bodø/Glimt er dette en gledens dag. Vi er kjempestolte over å sitte her med Gaute, som skal inn i trenerteamet og forsterke oss, sier daglig leder Frode Thomassen i Glimt, som opplyser at avtalen kom på plass på kort tid etter at Morten Kalvenes ga seg som assistent i desember.

Sportssjef Håvard Sakariassen påpeker at det er ingenting nytt rundt fremtiden til Kjetil Knutsen.

– Klubben har vært i utvikling i fem-seks år. Vi har bygget en plattform som gjør at vi har et handlingsrom. Vi føler samtidig at vi er en nøktern klubb som prøver å bruke midlene vi har fornuftig. Det er folkene i sum som skaper magi, sier Thomassen til VG.

Helstrup ledet Tromsø til en 3. plass i Eliteserien. Lille julaften ble han til og med kåret til «Årets tromsøværing».

Tirsdag kom beskjeden om at han sa ja til Bodø/Glimt.

– Har du noen dårlige følelser overfor miljøet i Tromsø, som er veldig skuffet?

– Er det ikke herlig at det er mange følelser? Jeg syns at TIL, Tromsø Bodø og Glimt skal være stolte over engasjementet som er her. Det oppleves som at interessen i byene er mye større enn noen gang, og det er fordi klubbene gjør det så bra, sier Helstrup.

– Så er jeg ydmyk overfor at dette er en kontroversiell overgang. Jeg har hatt noen utrolig flotte år i TIL. Jeg sitter med god samvittighet for at vi har tatt gode steg der sportslig og økonomisk. Jeg tror TIL har gode muligheter til å ta nye steg fremover.

− Du har blitt kalt judas?

– Jeg tror jeg er ganske flink til å gå fremover. Jeg tror det er rollen jeg har hatt i fotballen som er i fokus, ikke mennesket Gaute. Jeg syns det er herlig at det er så mye følelser rundt det.