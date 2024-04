– Det er som en uttalelse fra en mafiagjeng. Jeg mener, hva i all verden driver de med? Det er som et bortskjemt barn, det er pinlig, var Nevilles dom over dette innlegget på X:

– Og noen av tingene de sier der antyder en slags anklage om juks, fordi en dommer i VAR-rommet i Stockley Park er Luton-supporter. Det er en skandale, og de vil bli straffet for det, fortsatte Neville.

Nå skal altså Forest vurderer å gå juridisk til verks etter Nevilles kommentarer, ifølge Daily Mail. De skriver at klubbens juridiske avdeling er i ferd med å forfatte et brev til TV-kanalen.

Etter helgens 2–0-tap mot Everton har det stormet rundt Nottingham Forest. I ettertid skal klubben også ha bedt om lydklipp av dommerkommunikasjonen fra kampen.

Se situasjonene her:

Den greske eieren Evangelos Marinakis var rasende etter at laget ble nektet tre straffespark under 2–0-tapet på Goodison Park, der VAR-dommeren Stuart Attwell tilsynelatende valgte å ikke sende hoveddommer Anthony Taylor til sidelinjen for å se på noen av avgjørelsene på nytt.

Forest ligger på 17. plass – ett poeng over nedrykksplass med fire kamper igjen å spille i Premier League.