Litt før halv fire lørdag kunne Vålerenga-kapteinen juble for seriegullet. Bare 12 timer tidligere hadde hun vært på telefon med familien sin for å forsikre seg at de hadde kommet seg i sikkerhet.

Sigurdardóttir er fra Grindavik. Byen som er kraftigst rammet av de mange jordskjelvene på Island og lever i frykten for vulkanutbrudd.

– Det var et sjokk. Jeg så nyheten om at de måtte evakueres rett før jeg skulle legge meg. Så det ble en lang natt for å vente på beskjeden om at alle var i sikkerhet, sier Sigurdardóttir til VG.

Familien har evakuert til hytta én og en halv time unna Grindavik og til Reykjavik. Likevel er usikkerheten om situasjonen til hjembyen konstant i tankene til midtstopperen.

– Det var veldig tøft mentalt å spille kampen mot Stabæk. Jeg følte baklengsmålet var min feil og at jeg ikke var på mitt beste. Det var vanskelig å ikke ha telefonen tilgjengelig for se hva som var siste nytt. Vulkanutbruddet kunne komme når som helst.

– Det er vanskelig å være borte. Det er vanskelig å ikke være til stede med moren min og hjelpe dem. Jeg føler meg litt hjelpeløs her, sier Sigurdardóttir.

I NÆRHETEN AV HUSET: Ingebjörg Sigurdadottir sier at Grindavik er en liten by, og at alle sprekker i byen er like ved huset til familien. Foto: Brynjar Gunnarsson / AP / NTB

Som kaptein kunne Sigurdardóttir løfte serietrofeet etter seieren mot Stabæk, men med alt som foregikk hjemme var det ikke lett å feire seriegullet.

– Det var tøffest etter kampen. Jeg var litt sjokkert over alt som hadde skjedd og det var så mange følelser som kom på en gang, forteller kapteinen.

– Jeg følte ikke at det var riktig å feire med alt som foregikk hjemme, men etter å ha pratet med familien min hjemme så fikk de snakket meg til å feire seriegullet. Det er jeg veldig glad for at de gjorde. Det fikk tankene mine over på noe annet.

Hun har daglig kontakt med sine kjære på Island. Familien forteller at hele situasjonen har vært stressende, men at de fikk dra tilbake til huset i går for å hente viktige eiendeler. Det var første gang de var tilbake i Grindavik etter evakueringen. Huset deres har sluppet unna de verste skadene etter jordskjelvene.

POKAL: Ingibjörg Sigurdardóttir viser frem det synlige beviset på at Vålerenga er seriemester. Her sammen med materialforvalter Henning Aamodt og keeper Jalen Tompkins. Foto: Heiko Junge / NTB

Sigurdardóttir er glad for at hun har fotballen som et fristed for å få tankene over på noe annet enn situasjonen på Island.

– Jeg håper å kunne dra hjem så fort sesongen er over. Jeg skulle ønske jeg kunne dra tidligere, men nå kommer familien på besøk neste uke.

– Hvordan blir det å se dem igjen?

– De var ikke sikre om de fikk muligheten til å dra til Norge, men vi snakket om det og vi ble enige om at det blir fint for alle at de får dratt litt vekk for å få tankene over på noe annet. Det blir fint å få alle samlet igjen, sier Sigurdardóttir.

Se høydepunktene kampen som sikret Vålerenga seriegullet: