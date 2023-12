Et kjapt google-søk på «Haaland» gir over 62 millioner treff (og da snakker vi bare om vår latinske skrivemåte).

Med all respekt for USAs innenriksminister Deb Haaland, gjelder nok de fleste av dem fotballspilleren.

– Haaland er blitt et verdensbrand – i verdens største idrett, sier landslagssjef Ståle Solbakken til VG.’

Vi har snakket med ti utenlandske fotballjournalister om Haalands 2023:

Olof Lundh, svenske TV4:

– En fascinerende norsk urkraft som med bevissthet og klokskap har tatt seg langt på sine få – men høy klasseegenskaper.

Pekko Holopainen, finske Yle:

– Haaland er en umenneskelig scoringsmaskin. Jeg synes det var utrolig at han ikke vant Ballon d'Or. Men det skal han gjøre flere ganger!

Allan Olsen, danske Tipsbladet:

– Selvfølgelig er vi misunnelige på Norge over at dere råder over verdens kanskje beste angriper, som er godt i gang med at smadre alle målrekorder i fotballverdenen. Han kan uten tvil gå hen og bli Nordens kanskje aller største fotballnavn gjennom tidene, hvis han fortsetter sitt tokt og vanvittige scoringsgjennomsnitt.

HAALANDS 2023: Dette presterte Erling Braut Haaland i kalenderåret 2023.

Fabio Licari, italienske Gazzetta dello Sport:

– Haaland er prototypen på den nye senteret, fremtidens nier, på grunn av sin utrolig kombinasjon av fysisk styrke, smidighet, taktisk intelligens og målteft. Han trengte noen som kunne fortelle ham hvordan han skulle bevege seg med laget, og Guardiola var mannen for det. Hvis Norge får et godt landslag, så tror jeg Haaland kan bli historiens nummer én. Jeg håper at han en dag lærer å bevege seg som Lewandowski på små flater. Hvis han lærer det, kan han score mer enn 60 mål i løpet av en sesong.

Paul Hirst, engelske The Times:

– Hvis ikke Argentina hadde vunnet den elleville VM-finalen for ett år siden, tror jeg dette hadde vært året hvor Erling Haaland vant sin første (av mange) Ballon d’Or. Nå som Lionel Messi ikke lenger er på scenen, er det duket for at Haaland skal dominere kontinentet det neste tiåret. Han spilte en viktig rolle i Manchester Citys trippeltriumf, og scoret i begge kampene mot Bayern München og i begge kampene mot Arsenal da han avsluttet sesongen akkurat som han startet. Samspillet med lagkameratene er mye bedre enn i fjor, og det er en egenskap som Pep Guardiola beundrer stort i Haaland.

Simon Bank, svenske Aftonbladet:

– Haaland er noe som hverken Norge eller Premier League har opplevd før. Hadde det ikke vært for et forsinket VM 2022 – og at Norge «boikotter» herremesterskap i fotball – så hadde jeg holdt på Haaland som verdens beste fotballspiller 2023. Det er enormt. Det han gjorde mot RB Leipzig er det mest skrekkinngytende jeg har sett i idrettsverdenen i år, som å se Usain Bolt på 100 meter eller Mike Tyson da han var på sitt beste.

Haalands 2023 Vis mer ↓ Januar: Scorer sitt fjerde Premier League-hat trick mot Wolverhampton. Det brukte han bare 19 kamper på. Kjappest før Haaland: Ruud van Nistelrooy på 65 kamper.

Februar: Passerer Sergio Agüeros Manchester City-rekord for flest mål i én Premier League-sesong (27 mot 26).

Februar: For andre året på rad blir Haaland plukket ut på FIFAs verdenslag for 2022.

Mars: Blir den tredje med fem mål i en og samme Champions League-kamp. Det skjedde mot Leipzig (7–0).

Mars: Det femte målet mot Leipzig gjør ham til Citys mestscorende i en sesong (39 mål mot Tommy Johnson 38 i 1928/29).

April: Blir den tredje spilleren som passerer 30 mål i sin debutsesong i Premier League.

April: Blir den første toppseriespiller siden 1931 med 50 mål totalt i liga og cup i løpet av sesong.

Mai: Slår målrekorden i Premier League med sitt 35. mål. Scoringer kommer mot West Ham, samme lag som han scoret mot i Premier League-debuten.

Mai: Ender på 36 Premier League-scoringer. Andy Cole (Newcastle, 1993/94), Alan Shearer (Blackburn, 1994/95) hadde 34.

Mai: Blir tidenes mestscorende Premier League-spiller i én sesong (52 mål på 53 kamper i alle turnering).

Mai: Gull i Premier League.

Mai: Vinner Årets spiller-kåringen til sportsjournalistene. Får hele 82 prosent av stemmene – største seiersmargin siden Premier League ble til.

Mai: Vinner Årets spiller og årets nykommer-pris i Premier League-regi.

Mai: Vinner den europeiske Gullstøvelen som den yngste siden Ronaldo i 1997.

Juni: Vinner FA-cupen.

Juni: Vinner Champions League.

August: Blir også av spillerne selv kåret til årets spille ri Premier League.

August: Vinner året spiller-kåringen i UEFA.

August: Vinner Supercupen mot Sevilla.

September: Haaland lager sitt femte Premier League-hat trick mot Fulham.

September: Nominert til Ballon d'Or for tredje år på rad.

Oktober: Scorer to ganger mot Kyros og er dermed oppe i 27 mål på landslaget. Han er bare seks scoringer unna Jørgen Juves 89 år gamle rekord.

Desember: Kåres til årets idrettsstjerne i verden av BBC. Foran av Max Verstappen (Formel 1), Novak Djokovic (Tennis), Aitana Bonmatí (Fotball), Simone Biles (Turn) og Siya Kolisi (Rugby).

Manuel Grill, østerrikske Kronen Zeitung:

– Haaland har utviklet seg ytterligere. Han viser en mentalitet og blir mer og mer en leder i Citys garderobe. Han er enestående. Det begynte i Norge, fortsatte her i Østerrike, så i Dortmund og nå viser han seg frem i verdens beste liga. Som Liverpool-supporter er det tungt å innrømme at Haaland nå er en av verdens beste spisser. Eneste minus: Han sliter av og til med å markere seg i de største kampene.

Juan Castro, spanske Marca:

– Han har vunnet nesten alt det er mulig å vinne og fortjener å toppe VGs liste. Det eneste negative er at nok et internasjonalt mesterskap kommer til å gå uten Haaland. Det er synd, ikke bare for Norge, men for verdensfotballen. Vi skulle så gjerne ha sett ham i EM.

Maciej Kaliszuk, polske Przegląd Sportowy:

– Haaland har vært helt avgjørende for Manchester Citys trippeltriumf – pluss at han har blitt toppscorer både i Premier League og Champions League. Jeg synes at han hadde fortjent Ballon d’Or. Messi skulle ha vunnet for 2022 og Haaland for 2023. Et minus at han ikke scoret i de viktige Champions League-kampene mot Real Madrid og Inter. Men verst var det at Norge ikke kvalifiserte seg for EM.

Vladimir Ivanov, russiske Sports Ekspress:

– Haaland er det største norske sportsbrandet nå! I år har jeg sett Haaland-T-skjorter i land som Oman og Sri Lanka, der du neppe vil se en T-skjorte med vinterstjerner som Klæbo eller Thingnes Bø. Manchester Citys trøye nummer ni kan du nå finne over hele verden.

