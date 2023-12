– Det handler om å gi det tid. Folk skal «klare alt» på to dager. Vær tålmodig, vi vet nøyaktig hva han må gjøre, han må prestere som han har gjort og enda bedre. Er han tålmodig, så kommer hans tid. Han har fått mange sjanser, så mye som han har spilt, sier Pep Guardiola, da VG stiller ham spørsmålet fredag.

Det er bare noen dager siden Bobb leverte en god kamp, scoret sitt første mål for førstelaget og av Uefa ble kåret til banens beste etter Champions League-kampen mot Røde Stjerne.

Med nye 90 minutter og scoring har sesongen utviklet seg ganske annerledes enn spådd for 20-åringen.

Han står bokført med syv kamper som innbytter i henholdsvis ligaen- og Champions League. Fire av dem svært korte innhopp, de andre tre et sted mellom 17-45 minutter.

Men 20-åringen har også fått to kamper fra start. Først i ligacupen i september.. Enda bedre gikk det da han fikk full kamp mot Røde Stjerne tirsdag denne uken, der han scoret sitt første City-mål på utsøkt vis.

FÅTT MYE TILLIT: Oscar Bobb og Pep Guardiola, her under ligakampen mellom Aston Villa og Manchester City sist uke. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP / NTB

Ser man stort på det, er det kanskje minst like stort at Bobb har klart bragden å gå fra å spille på akademiet og få førstelagsfotball, mener Simon Bajkowski.

Han var riktignok svært imponert over det Bobb fikk til tirsdag denne uken, men Manchester Evening News-skribenten påpeker at det er svært få som klarer å etablere seg på et førstelag.

97 prosent av engelse toppklubbers akademispillere kommer seg aldri gjennom nåløyet og spiller på toppnivå, har Inews skrevet.

Samme sted meldte at 70 prosent ikke en gang får en proffkontrakt med en Premier League-klubb.

– Jeg kan ikke fatte hvor tøft det må være å være en akademispiller. Det er hardt å bli så talentfull at du er på Citys akademi i utgangspunktet. Men så må du ha den mentale styrken også der avvisning er det overveldende resultatet og veien for mange av dem, sier Bajkowski.

Han fortsetter:

– Det er galskap hvor små marginene er for å ha suksess. Noen ganger må du bare ha litt flaks. Det City gjør ganske bra akkurat nå er å overbevise spillere om at de kan gi dem en suksessfull karriere. Enten i klubben eller andre steder, som Premier League, La Liga eller andre store ligaer.

FØLGER CITY TETT: Simon Bajkowski i Manchester Evening News. Foto: Mikal Aaserud, VG

Da VG spør Guardiola hva som er den tøffeste delen av å være ung akademispiller og klare å spille for et topplag som City, svarer han slik:

– Å trene godt hver dag, få dine minutter og spille bra, og være tålmodig. Du får ikke spille hele tiden når du er 18, 19 år i toppklubbene. Det skjer aldri i toppklubber verden over. Vær rolig og få erfaring.

Guardiola nevner at Bobb selv traff frem enkelte involveringer der han mistet ballen mot Røde Stjerne og ikke klarte seg så bra. Blant annet misset 20-åringen i noen mottak da han som spiss droppet ned for å bli involvert i spillet.

– Det må forbedres. Men det som er viktig er intensiteten hans, én mot én-ferdighetene, og at avslutningene hans er veldig bra. Det viktigste for Oscar er at lagkompisene ser at de kan stole på ham. Det er det største en ung spiller kan oppnå. Det har han. Det er viktigst. Etter det må han være tålmodig. Det er nok tid.

City har levert gode akademispillere til andre klubber og ser ut til å ha en ny god generasjon med spillere på gang. Likevel er det kun Phil Foden som har etablert seg som en viktig brikke i Guardiolas lag.

Da VG spør Bajkowski hvorfor Guardiola «messer» så mye om tålmodighet og hva det er fra Fodens historie som Bobb virkelig kan ha nytte av å lære, svarer han slik:

– Da tenker jeg på tålmodighet mer enn noe annet. Enten så har du tålmodigheten hans, eller så drar du videre. Jeg tror for eksempel det kommer til å komme mange forespørsler på Oscar fra andre klubber i januarvinduet. De kommer det mange av og de kommer fort. Spesielt etter målet i Champions League, sier han – og understreker at Bobb – også i VG – har vært klar på at det er i City han vil bli.

– Alle vil ha Manchester Citys beste unge spillere. Sånn jeg forstår Oscar så vil han bli. Guardiola liker det. Han vil ha spillere som forplikter seg til å bli, vil lære, men også spille i noe annet enn favorittposisjonen, for å forstå og forbedre kunnskapen om å spille i et Guardiola-lag.

VG informerer: Journalist Mikal Aaserud trente Lyns guttelag da Oscar Bobb spilte der i 2014 og 2015.