Spissen har signert på en kontrakt ut året, opplyser klubben.

Han hentes fra den svenske toppklubben Häcken, der han spilte under trener Per-Mathias Høgmo forrige sesong. Tidligere har Kamara spilt både i Stabæk, Strømsgodset og Molde i Eliteserien.

I tillegg har han spilt for SV Ried og Austria Wien i Østerrike, 1860 München i Tyskland, Columbus Crew, LA Galaxy og DC United i den amerikanske proffligaen og Shenzhen i Kina.

– Det aller viktigste er at Ola er ekstremt motivert. Da vi snakket med ham, var han klar på at han hadde utrolig lyst å komme til Vålerenga, og han har veldig lyst til å vise at han duger, sier Vålerenga-trener Geir Bakke til klubbens hjemmeside.

Fra fjorårets nedrykkssesong har Bakke mistet begge spissene: Suksessen Andrej Ilic ble solgt til franske Lille og veteranen Torgeir Børven reiste hjem til Odd og Skien.

VIF har allerede hentet inn Mees Rijk (21) fra Nederland som en annen angriper. Nå supplerer klubben altså med en veteran i jakten på eliteserieretur.

– Alle kan se på fødselsdatoen hans, men han har vært en dedikert spiller som har klart å holde dette gående. Vi har et ganske ungt spisspar her fra før, og nå får vi inn en som har scoret mål på løpende bånd gjennom karrieren og som er ekstremt motivert, sier Bakke.

– Vi har en ekstremt ung stall med en snittalder på drøyt 22 år, og vi ønsket en erfaren spiller som står for en god treningskultur. I tillegg til at han skal levere for oss, vil han også fungere som en mentor for de unge spissene våre, sier sportssjef Joacim Jonsson.

– Ola har alltid vært nøye med å ta vare på kroppen sin og har knapt vært skadet i løpet av sin svært så innholdsrike karriere, påpeker Vålerengas sjef.