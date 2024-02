Tidligere har påtalemyndigheten for antidoping i Italia foreslått at franskmannen skulle bli utestengt i fire år - og torsdag skriver Gazzetta og Corriere dello Sport at dette blir tatt til følge. Pogba kan anke til idrettens voldsgift (CAS).

Juventus-spilleren testet positivt for testosteron etter en kamp mot Udinese i august. Siden har han vært suspendert fra å spille. Senere var også B-prøven positiv.

Pogba har spilt 91 landskamper for det franske landslaget. Han hadde stor suksess i sin første periode med Juventus – før han spilte i Manchester United 2016–2022. Da returnerte han tilbake til Torino-klubben, med en kontrakt som går til 2026.