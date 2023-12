I etterkant av oppgjøret, som endte uavgjort, ble dommer Halil Umut Meler slått ned av Koca. Meler måtte kjøres til sykehus og har fått behandling for et brudd i øyehulen.

I en pressemelding sier Koca at han trekker seg som klubbpresident, for å: «forhindre ytterligere skade for klubben, fansen, samfunnet og min familie.»

Han beklager også til dommer Meler og Tyrkia som nasjon.

Den tyrkiske ligaen er satt på pause etter skandalescenene.