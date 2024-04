Det kommer frem av tiltalen som nå er tatt ut mot ham.

– Ingebrigtsen er uenig i fremstillingen av hendelsene som tiltalen er basert på – og han erkjenner følgelig ikke straffskyld, sier hans forsvarer, John Christian Elden til VG.

Ifølge tiltalen skal familievolden ha pågått i perioden mellom 2018 og frem til 5. januar 2022. Den to sider lange tiltalen beskriver trusler, tvang, vold, begrenset bevegelsesfrihet og andre former for krenkelser.

En sentral hendelse i etterforskningen har vært en episode med et håndkle i begynnelsen av januar 2022. Da skal Gjert Ingebrigtsen og det fornærmede barnet ha kranglet.

Ifølge tiltalen kjeftet Ingebrigtsen på fornærmede, holdt en finger opp i ansiktet på vedkommende – før han slo med et vått håndkle i ansiktet slik at det ble et rødt merke på kinnet.

Dette skal ha vært en foranledning til at løperbrødrene Jakob, Henrik og Filip brøt det sportslige samarbeidet med sin egen far kort tid senere. Tiltalen omhandler ingen av de tre løperbrødrene.

Alle episodene som nevnes i tiltalen gjelder ett og samme barn.

Tiltalen beskriver totalt syv punkter som omhandler flere tilfeller av fysisk og psykisk mishandling.

– Alvorlig

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen representerer fem av Ingebrigtsen-barna.

– Tiltalen som er tatt ut er alvorlig og gjelder en av mine klienter som er i en sårbar situasjon. Vedkommende opplever i dag å bli trodd, sier Larsen.

Bistandsadvokaten sier at samtlige av hennes klienter har fortalt om en tøff oppvekst.

– De har hele tiden vært opptatt av å få Gjert ut av livene sine, sier hun.

Bistandsadvokaten ønsker ikke å kommentere detaljene som fremkommer av tiltalen.

Espen Skoland er presserådgiver for løperbrødrene:

– Dette er en privat familiesituasjon. De ønsker ikke å kommentere saken. Brødrene har bedt om ro og ønsker å fokusere fullt og helt på det sportslige. De er takknemlige for at pressen har respektert dette ønsket, sier Skoland.

