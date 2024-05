Eliteseriens eneste ubeseirede lag slet lenge mot et hardtarbeidende Strømsgodset-lag.

I 71 minutter forsvarte gjestene fra Drammen seg med nebb og klør, men så smalt det i nettet bak keeper Per Kristian Bråtveit:

Håkon Evjen fikk ballen i beina inne i 16-meteren til Godset og benyttet anledningen til å curle en kunstscoring bort i det lengste hjørnet.

Foto: Mats Torbergsen / NTB

Glimt kan også takke Nikita Haikin for at alle tre poengene ble værende i nord:

I det 94. minutt kastet keeperen seg lynkjapt ned og hindret en scoring fra Gustav Valsvik. Sisteskansen fikk umiddelbart kyss, klapp og klem fra Evjen og resten av de gulkledde:

– Det var fint å score, herregud, men jeg var enda mer glad da Nikita reddet på slutten, sier en blid Evjen til TV 2.

– Wow, ja. Heldigvis hadde jeg en sterk venstrehånd der. Det er herlig. Det er en felles kjærlighet mellom spillere og fans her. Det er grunnen til at jeg er her, oppsummerer Haikin til TV 2 - mens Glimt-fansen sang for sin keeper.

Foto: Mats Torbergsen / NTB

Perlemålet fra Evjen og Haikins redning sørger for at Glimt står med 16 poeng på seks kamper. Ned til Brann på annenplass skiller det to poeng, men bergenserne har spilt syv kamper.

Samtidig tapte tittelrival Molde overraskende 1–3 borte mot Sandefjord. Romsdalingene er tre poeng bak Glimt og har også spilt syv kamper.

Som 19-åring herjet Håkon Evjen i Eliteserien 2019 og ble kåret til Årets Spiller og Årets Unge Spiller.

Etter utenlandsopphold i AZ Alkmaar og Brøndby returnerte Evjen til Bodø i vinter. På sesongens seks første kamper har han notert seg for to scoringer.

24-åringen var også med da Glimt røk ut av Conference League mot Ajax: