For ifølge VGs opplysninger er ski-ledelsen informert om at Kristine Stavås Skistad (25) ikke vil gå for landslaget inn i den viktige sesongen, der VM i Trondheim er det store høydepunktet.

Ifølge VGs opplysninger ble Skistads nei til landslaget diskutert under et møte sist uke.

Viktigheten av å få 25-åringen inn under Norges Skiforbunds vinger har blitt understreket en rekke ganger.

Marit Bjørgen og Maiken Caspersen Falla har bedt Skistad gå inn på landslaget, mens trenerne aldri har lagt skjul på at de andre utøverne ville kunne nyte godt av å matche seg mot henne.

Se hvordan Skistad i mars gjentok seg selv på spørsmål om landslagsfremtiden.

25 år gamle Skistad har nærmest på egen hånd båret det norske damelandslaget på sine skuldre resultatmessig gjennom 2023/2024-sesongen.

Sprint-esset har elleve pallplasser, hvorav fem av dem er seirer.

Etter at Norges Skiforbund sist uke stolt kunne fortelle at Johannes Høsflot Klæbo gjør retur til landslaget, er Skistads «nei» en ordentlig nedtur for ski-ledelsen.

Men helt siden hun nådde et karrieremessig bunnpunkt som en del av Norges Skiforbunds rekruttlandslag, har hun vært svært skeptisk til å bli en del av landslaget igjen.

Det budskapet har hun gjentatt med ujevne mellomrom. Skistads viktigste begrunnelse har vært at treningsopplegget har passet henne dårlig.

Det var nemlig i hjemklubben Konnerud, under trener Lage Sofienlunds vinger, at hun reiste karrieren.

Sist sesong var hun blant verdens beste sprintere. Denne sesongen har hun vært enda bedre.

Hverken Skistad eller Sofienlund har besvart VGs henvendelser. Det har heller ikke noen i ski-ledelsen.

Tirsdag bekrefter også Astrid Øyre Slind på Instagram at hun takker nei til landslaget og fortsetter satsingen i privatlaget Team Aker Dæhlie.

Slind sier imidlertid til NRK at hun har slitt mye med avgjørelsen, og det faktum at hun har stått utenfor resten av landslaget.

– Jeg synes det har blitt for mye alvor og negativt rundt et valg som bare er artig. Det er idrett og underholdning. Jeg tror det kan fungere godt for begge lag, istedenfor at man skal ha dårlig samvittighet og skyld for å ikke «backe». Det har blitt så mye rundt det som jeg synes har vært tungt, sier hun til kanalen.