«Her stiltes ingen spørsmål. «Kan det ligge noe i dette? Kan det være slik at penger herfra har havnet der, blant dop og våpen som krever liv hver eneste uke? Som ødelegger landet jeg representerer på fotballbanen?»»

Aftonbladets profilerte kommentator Simon Bank legger ingenting imellom når han skal beskrive reaksjonen til flere av Sveriges største fotballstjerner.

Expressen og nettstedet Fotball Stockholm har skrevet flere saker om stjerneagenten Hasan Cetinkaya og hans selskap HCM har tilknytning til den kriminelle underverden i Sverige.

– Det er jo fabrikkerte løgner helt uten kilder som baseres på alt annet enn fakta, svarer Cetinkaya i en e-post til de to nettstedene.

De beskriver kobling til flere mennesker som har vært involvert i korrupsjon, mordbrann og skyteepisoder. Sverige har i flere år vært rammet av gjengvold- og kriminalitet.

Slik ser Expressens sak ut. Foto: Faksimile

Det Aftonbladet-kommentator Bank reagerer på, er reaksjonen som har kommet i ettertid av granskingen. Mange profilerte spillere har gått ut på Instagram med støtte til sin agent.

«De vil se deg gjøre det bra, helt til du gjør det bedre en dem» skriver den svenske stjernen John Guidetti.

Emil Forsberg, Robin Olsen og Hugo Larsson er blant dem som har gått ut med det samme bildet av Cetinkaya.

Det har også nordmannen Lasse Berg Johnsen. Når VG får tak i den tidligere Viking- og Raufoss-spilleren, er han svært ordknapp om egen støtte.

– Jeg har ingen kommentar til det, sier han.

– Hva synes du om at egen agent kobles til kriminelle nettverk?

– Jeg har ingen kommentar, sier han, og ønsker heller ikke å si noe om hva han mente med sitt Instagram-innlegg.

Oskar Månsson er tidligere Aftonbladet-journalist og driver nå nettstedet Fotball Stockholm som har gjennomført granskningen. Han tar en lignende linje som Simon Bank:

«Endelig skred de fram, fotballstjernene som ikke bruker å ta stilling til saker. Endelig fant de et spørsmål som engasjerte så mye at de var tvunget til å agere. For når et agentselskap med kriminelle koblinger behøvde forsvar, kom det en masseutrykning» skriver Månsson på eget nettsted.