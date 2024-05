– Det ligger i historien at når Rosenborg kommer på besøk så er det noe ekstra. Jeg har lyst å knekke dem i sju, sier Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen til TV 2.

Og trønderne fikk virkelig kjenne på det i Bergen:

Allerede etter to minutter stupheadet Ole Didrik Blomberg vakkert inn kampens første.

– Jeg får gåsehud. Det var helt vidunderlig, sier en storfornøyd Blomberg til VG.

Rosenborgs 16 år gamle midtstopper Håkon Volden har fått ros i det siste, men han mistet ballen i livsfarlig område før baklengsmålet.

Frustrasjonen var åpenbar hos Rosenborg. Trener Alfred Johansson slo ut med armene på sidelinjen, assistent Alexander Tettey ristet på hodet og profilen Ole Sæter slo i taket på benken da han gikk av.

FIKK BANK: Alfred Johansson og Rosenborg fikk det blytungt i Bergen. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

Annenomgang startet som den første: Med et tidlig Brann-mål. Aune Heggebø nikket inn et innlegg fra Niklas Fernando Castro.

Like etterpå blåste Emil Kornvig muligheten til å sette 3–0 over fra straffemerket.

TOPPSCORER: Aune Heggebø feirer 2–0. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

3–0 kom på et saksespark fra Niklas Castro etter 75 minutter.

Men litt diskusjon blir det likevel - for da hadde ballen allerede vært over streken på en avslutning fra Heggebø like før:

– Han har scoret så mange allerede at jeg kan ta den, ler Castro til TV 2.

– Når det er så fint så skal han få den, smiler Heggebø, som nå er Eliteseriens toppscorer sammen med Moldes Kristian Eriksen (fire mål hver).

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Det var utrolig deilig. Jeg trengte det, for det har vært noen tunge måneder, sier Castro til TV 2 og referer til skadeproblemene han har hatt.

Brann topper foreløpig Eliteserie-tabellen med 14 poeng på syv kamper.

«Gullet ska hem», sang selvsagt Brann-fansen.

Etter en oppløftende start, har det vært en marerittuke for Rosenborg med tap 0–3 hjemme for Bodø/Glimt, cupexit mot Fredrikstad og ydmykelsen i Bergen. Trønderne står med ni poeng på seks eliteseriekamper.

Brann røk også ut av cupen mot Levanger: