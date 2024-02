– Haaland og representantene hans hadde kontrollen og satt i førersetet da City hentet ham sommeren 2022. Han var den mest spennende spilleren på hele jorden. Han kunne diktere flere vilkår i kontrakten sin, sier Paul Hirst i The Times til VG.

– Jeg tror flere av City-spillernes fremtid, også Haaland, i stor grad er knyttet til Guardiola sin. Det blir lett for mange av dem å si at «ok, vi har oppnådd mye her, det er på tide å gå videre» den dagen Guardiola drar, sier The Athletic -journalist Sam Lee.

Det er lite som minner om Champions League-feber i den danske hovedstaden foran møtet mellom FC København og Manchester City tirsdag.

Danskene har ikke spilt en tellende kamp på måneder. Stjernegalleriet til Manchester City har vært bunnsolide den siste tiden.

FØLGER CITY TETT: Sam Lee i anerkjente The Athletic. Foto: Mikal Aaserud, VG

Pep Guardiolas pressekonferanse mandag kveld var illustrerende for styrkeforholdet mellom lagene. Det handlet lite om at det kunne gå galt mot danskene, men mer om Haalands kroppsspråk.

Men City-manageren har også måttet svare for en del spekulasjoner rundt stjernespissens fremtid.

Rapporter om at nordmannen er misfornøyd med Manchester-været, at den innerste Haaland-kretsen mener å bytte klubb vil gi mer anerkjennelse, har blitt beskrevet som en sykelig avhengighet i spansk presse.

Men de som følger klubben tettest peker på to viktige faktorer som spiller inn.

Det første punktet handler om Pep Guardiola. Da City-manageren forlenget kontrakten for rundt ett år siden, skrev The Athletic at Haalands utkjøpsklausul ble fjernet for sommeren 2024. En endring som ble tolket dithen at en av Haalands klausuler var direkte koblet til Guardiolas fremtid.

Guardiola har på sin side en kontrakt som strekker seg til 2025. Situasjonen vurderes slik av Guillem Balagué, som har skrevet bok om City-manageren:

– Han har 1,5 år igjen av kontrakten og jeg er av den oppfatning at han da har 1,5 år igjen som klubbmanager. Han har vært gjennom en ryggoperasjon. Han er avslappet etter å ha vunnet Champions League. Han vil bli landslagstrener etter å ha tatt en liten pause, spår Balagué i samtale med VG.

1 / 2 SJEF: Citys trener Pep Guardiola



Men den mye omtalte utkjøpsklausulen skal ifølge spanske AS være på 200 millioner euro også i 2024.

For klubber utenfor de britiske øyer – som Real Madrid – er klausulen halvparten av det igjen, noe avisen The Standard omtaler som «et kupp».

Den rutinerte Manchester-journalisten Hirst forteller at han har forsøkt å komme til bunns i saken, men kan ikke slå fast hva som er riktig rundt Haalands klausuler, som er beskrevet som både «sjarmerende og en skattkiste» av Haaland-agent Rafaela Pimenta.

– Men det vil glede City om de klarer å fjerne klausulen enda et år. Men Haaland har ingenting å tjene på å la det skje, vurderer Hirst.

Sam Lee i the Athletic er klar på at City vil beholde Haaland så lenge som overhodet mulig:

– Mye på grunn av av spillet hans. Men City handler om det som skjer utenfor banen også. Han har en enorm appell, en stor merkevare, de har solgt flere billetter siden han kom sommeren 2022. Det er veldig, veldig viktig for dem å beholde ham så lenge som mulig.

– Når det gjelder klausulen så er jo den bare relevant hvis Haaland faktisk vil dra derfra. Tjener de godt nok med penger på et salg, så er de nok også fornøyde med det. Men så lenge Haaland trives, så lenge Real Madrid ikke nødvendigvis trenger ham eller har råd til ham nå, så er det ennå ikke en for stor greie. Men det er et signal om de klarer å kvitte seg med klausulen også. Det betyr i så fall at Haaland er storfornøyd.