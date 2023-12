Det får VG opplyst av «Kåffa»-leder Thor-Erik Stenberg.

– KFUM har i dag vedtatt å planlegge for spill på Ekeberg. Vi legger alle kluter til nå, slik at vi har bygd ferdig alt til første seriekamp mot HamKam, forteller han.

Etter det sensasjonelle opprykket til Eliteserien har «Oslos nye stolthet» havnet i baneknipe. KFUM Arena holder ikke god nok standard, og i Oslo er det heller ingen andre anlegg som står ledig.

Oslo-klubben vil derfor etablere midlertidige løsninger som holder eliteseriestandard. De ser for seg at det vil koste drøye 20 millioner, og har søkt om støtte på inntil halvparten fra Oslo kommune.

Flomlys til 10 millioner er den drøyeste kostnaden. I tillegg kommer innkjøp av tribuner, lydanlegg og mediefasiliteter.

– Seriestart i Eliteserien nærmer seg med stormskritt, vi håper derfor på en rask avklaring på om dette kan være mulig å få til, skriver klubben i søknaden som ble sendt i midten av desember.

KFUM Arena på Ekeberg i Oslo. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Onsdag, etter at terminlisten for Eliteserien ble sluppet, kom det positive nyheter fra kommunen.

– At de ser positvt på det, men at de ikke klarer å gi konkret svar. Et sterkt ønske om å hjelpe oss er signalisert, forteller Stenberg.

Han tror alt av godkjennelser er på plass rett etter jul. Å spille på Ekeberg betyr enormt mye.

– Det er helt avgjørende for at det skal bli et godt år for KFUM. Det er fryktelig mange spennende kamper, blant annet Bodø/Glimt hjemme i åpningshelgen til Norway Cup.

Ifølge Stenberg blir kapasiteten litt i overkant av 3000 tilskuere.

- Vi forventer utsolgt i de fleste kamper.

– Har dere en plan B om det skulle ryke?

– Vår reservearena er Intility, så hvis det skjer noe, så er det alternativet.