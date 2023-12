Det bekrefter Skeid selv i en pressemelding.

– Vilde imponerte oss veldig på intervju, og har vært en av våre foretrukne kandidater lenge til jobben. Hun har brukt tiden godt på å sette seg inn i hva Skeid er, hva hun vil med laget og hvordan dette skal formes videre, forteller Jo Andreas Gundersen i Skeid-styret.

Fra før er Renate Blindheim trener i vestlandsklubben Sotra, også de i 2. divisjon. Skeid rykket ned fra Obos-ligaen denne sesongen.

Rislaa er Uefa A-lisensiert og har en mastergrad i kroppsøving fra Norges idrettshøgskole. Hun har før dette vært trener for Skeids juniorlag.

PIONER: Renate Blindheim var den første kvinnelige hovedtreneren i norsk toppfotball på herresiden. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

– Å få muligheten til å lede en klubb som Skeid med så lange tradisjoner og historie betyr enormt mye for meg, og jeg ser virkelig frem til å komme i gang å bygge videre på arbeidet som allerede er startet, sier Rislaa selv i pressemeldingen.

Til VG sier Rislaa at telefonen har kokt etter at nyheten kom ut.

– Det er overveldende, spennende og kult samtidig, sier hun.

– Hvordan opplever du at det fortsatt er en nyhet at en kvinne tar over et herrelag?

– Realiteten er at vi dessverre ikke har kommet lenger. Nå var Renate først og så har vi andre kvinner som sitter i lederposisjoner som er med og bryter barrierer og baner vei. Håper at det så fort som mulig ikke skal bli en forsidesak. Eller, det må det gjerne bli, men da for at man har ansatt en ny fotballtrener. Ikke fordi det er en kvinne, sier hun.

Skeid skriver selv at dette er den første kvinnelige treneren i klubbens 107 år gamle historie.

Rislaa selv forteller om utelukkende positive tilbakemeldinger. Hun beskriver seg selv om en trener som gir «tøff kjærlighet».

– Det handler om tillit og ærlighet. Jeg har veldig tro på å bygge et tilitsforhold om at vi gjerne kan være uenige. Når den kjærligheten ligger i bunn kan vi også stille krav. Uten å tørre å ta de tøffe kampene så gjør vi hverandre en bjørnetjeneste, sier hun.