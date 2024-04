HamKam bekrefter på sine hjemmesider at de henter den svenske keeperen Alexander Nilsson (26) på en ettårskontrakt.

Han kommer fra Jönköping Sødra fra nivå to i Sverige.

- Jeg skal backe Marcus Sandberg og gjøre det best mulig. Jeg skal vise at jeg holder et bra nivå og er er klar når muligheten kommer. Jeg har mye å lære av Marcus og vi kommer til å bli en god duo, sier Nilsson til HamKams hjemmesider.