– Jeg tror at for de beste så er nok grensen nådd og vi har kanskje gått litt over grensen til og med, sier Molde-trener Erling Moe til VG.

Han kjenner Fredrik Aursnes godt. Benfica-spilleren annonserte denne uken at han gir seg på landslaget. 28-åringen sier han ønsker mer tid på andre ting enn fotball i livet sitt.

Nå peker Molde-trener Moe på det han mener er et voksende problem i internasjonal fotball.

Erling Moe Molde-trener

– Hvis de skal klare å restituere og være så god som alle ønsker, så er vi i grenseland. Så er det også slik at de norske lagene som er med i Europa har et av de høyeste kamptetthetene i Europa. Det begynner å bli knalltøft når vi skal konkurrere med de store guttene på kamptetthet. Vi trenger ikke plusse på så mye mer, sier Erling Moe.

Torsdag møter hans Molde Ronny Deilas Club Brugge i Conference League.

La oss bruke Fredrik Aursnes som eksempel: Han har så langt, siden 1. august, spilt 49 kamper for klubb- og landslag i alle turneringer.

Skulle han spilt alt gjenværende, gitt at Benfica går til finalen i alle turneringer de er med i, ville tallet stoppet på 70.

Se Ståle Solbakken forklare Aursnes’ valg:

I fjor gikk spillerforeningen FIFPRO ut med en omfattende rapport om det økende antall kamper.

«Den moderne fotballen fortsetter å være mer og mer fysisk og mentalt krevende. Spillerne er forventet å prestere på en høyere fysisk og mental intensitet enn noen gang før. Ofte uten nok hvile og restitusjon. Uunngåelige skader kan ha betydelige konsekvenser på en spillers karriere og påvirke økonomien til spillere, klubbene og rettighetsholdere» skriver foreningen.

Sivert Heltne Nilsen spilte sammen med Aursnes i Hødd og har i mange år snakket varmt om Benfica-spilleren.

– Jeg har egentlig veldig forståelse for det, med tanke på hvor mange kamper han har spilt de siste tre årene. Det har vært et vanvittig kjør, sier kamerat og tremenning Sivert Heltne Nilsen til VG om Aursnes’ avgjørelse.

Sivert Heltne Nilsen Brann-spiller

– Det er mye belastning, mange kamper og mye trening. Det er i hvert fall helt på grensen for hva man kan tåle, tror jeg, sier Brann-kapteinen.

Siden overgangen fra Molde til Feyenoord i 2021 og senere til Benfica året etter, har 28-åringen spilt 134 klubbkamper og 19 landskamper.

Brede Hangeland snakket om Aursnes’ situasjon tirsdag hos TV 2. Landslagsassistenten uttrykker forståelse for valget.

– Han er en litt A-typisk fotballspiller som noen ganger kjenner at han trenger litt luft i dette gamet. Det kan man forstå, for det er altoppslukende å være toppfotballspiller.

– Det er trist for oss, men vi må respektere det. Vi har ikke noe annet valg. Han er en reflektert fyr som har tenkt på dette lenge.