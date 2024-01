– Nå er det offisielt: Tiger og Nike er ikke mer, skriver NBC.

Woods takker på X/Twitter den amerikanske utstyrsgigantens med-grunnlegger Phil Knight for hans «lidenskap og visjon» som brakte Nike og Nike golf sammen med ham tilbake i 1996.

– For over 27 år siden var jeg så heldig å starte et partnerskap med et av de mest ikoniske merkene i verden, skriver den amerikanske golflegenden.

Nike svarer på denne måten på Instagram:

– Dagene siden har vært fylt med så mange fantastiske øyeblikk, hvis jeg begynner å gå i detaljer, kunne jeg ha fortsatt til evigheten, skriver 48-åringen med 15 majortitler. Han var verdensener i 264 uker på rad fra 1999 til 2004.

Woods har slitt med mange skadeproblemer de siste årene. Han vant sin siste store turnering – Masters – i 2019. I dag spiller han sjelden turneringer og er ranket som nummer 883 i verden. Viktor Hovland er på 4.plass.

Et av de mest ikoniske øyeblikkene for Nike kom da Woods vant Masters i 2005. På hull nummer 16 på den siste spilledagen leverte han en utrolig «chip» som endte opp med å bli liggende stille på hullkanten i noen tideler, med Nike-logoen vendt mot TV-bildet, før den ramlet i hullet. Det er kanskje det mest kjente slaget av alle i Woods elleville karriere.

– Det var som en film vi hadde laget. Ikke engang Nike selv kunne bedt om et bedre manuskript, uttalte Marc Ganis fra reklamebyrået SportsCorp til Chicago Tribune.

PÅ HØYDEN: Tiger Woods da han vant Masters på Augusta i 2005. Foto: JEFF HAYNES / AFP / NTB

– Tiger, du utfordret konkurrentene dine, stereotypene, konvensjonene, den gamle måten å tenke på, skriver Nike og fortsetter.

– Du utfordret hele golfinstitusjonen. Du utfordret oss. Og mest av alt, deg selv. Og vi er takknemlige for utfordringen.