Søndag tok Casper Ruud sin største tittel i karrieren i ATP 500-turneringen i Barcelona.

I 25-åringens fjerde finale for året kom omsider den første seieren. Ruuds ti første titler har kommet på ATP 250-nivå.

Far og trener Christian Ruud forteller at teamet har «fått høre det» etter finaletapene på høyere nivå.

– Jeg har ikke hengt meg opp i det, men det er klart at det er gøy å ta en 500-tittel og at han fikk motbevist kritikerne, sier Ruud senior til VG.

Christian Ruud Casper Ruuds far og trener

Ruuds sesong er hittil langt bedre enn starten på fjoråret. Tennisstjernen har også nådd flere finaler enn på samme tid i drømmeåret 2022.

– 2022 var en fantastisk sesong som kom litt fortere enn man kanskje skulle tro med to Grand Slam-finaler og karrierebeste som nummer to på verdensrankingen. Han kjente nok på presset for å forsvare det i fjor og ble litt for passiv i spillet sitt, forklarer Ruuds trener og fortsetter:

– I år har han startet litt motsatt. Det har vært litt stang inn og han har klart å dra i land de jevne kampene.

Grafikk: www.sofascore.com

Casper Ruud har selv tatt konkrete taktiske og tekniske grep, forteller pappa Ruud.

– Han var skuffet etter forrige sesong og ville bli bedre på småting som han følte manglet i spillet sitt. Så har han vært villig til å gjøre jobben, og alle jobbet sammen for det, sier Christian Ruud.

– Han har vært solid, «steady» og har opprettholdt det aggressive spillet sitt.

25-åringen står med 29 seirer så langt i 2024-sesongen. Sammenlignet med fjoråret på samme tidspunkt hadde han elleve seirer.

1 / 4 TIL TOPPS: Casper Ruud løfter troféet i Barcelona.







Tenniskommentator Sverre Krogh Sundbø lar seg begeistre av tallene.

– Han sto over et par turneringer på våren i fjor, men dette er så dramatisk forskjell. Casper har fått en usedvanlig mye bedre sesongoppladning i år enn i fjor. Han står nå med en superselvtillit og har vunnet flest kamper på hele ATP-touren i år, sier Sundbø til VG.

På ATPs liveranking, som viser hvilke spillere som har sanket inn flest poeng i inneværende sesong, er nordmannen nummer tre.

– Det er fantasitall, sier Sundbø.

TV 2-kommentatoren peker på at Ruud reiste på oppvisningsturné i Sør-Amerika med barndomsidolet Rafael Nadal etter 2022-sesongen og mistet en del av oppladningen fjorårssesongen. Sundbø mener det var med på å prege Ruuds resultater i 2023.

Med unntak av turneringsseieren på grusen i Estoril, stemte svært lite for Ruud på våren i fjor.

I år har nordmannen gjort det langt bedre både på hardcourt og grus. Sundbø ser forskjeller i Ruuds spill sammenlignet med fjoråret:

– Han spiller på et større repertoar i år. I søndagens finale mot Tsitsipas ser vi at han styrer poengene og spiller med litt høyere risiko, og nøytraliserer motstanderen sin totalt.

– Det å ha et våpenarsenal som man kan variere med mot forskjellige motstandere er alfa-omega, forklarer Sundbø.

Storturneringene på Ruuds favorittunderlag kommer på rekke og rad. Først i Madrid (starter denne uken), deretter Roma i mai.

Senere i mai begynner French Open, Grand Slam-turneringen hvor Ruud har spilt seg til finalen to år på rad.