Dermed er Ruud klar for kvartfinalen i Masters 1000-turneringen i Indian Wells. Der venter vinneren i kampen mellom Luca Nardi (Italia) og Tommy Paul (USA).

I løpet av 2023-sesongen vant Ruud bare 14 kamper på hardcourt. Etter seieren mot Monfils står han allerede med 15 seirer på underlaget i 2024.

Det var Monfils som tok initiativet i kampen da han vant første sett 6–3. Deretter slo Ruud tilbake med seier etter tiebreak i andre sett. I det avgjørende tredjesettet brøt han tidlig og vant 6–4.

– Jeg er imponert over Casper. Han er en skikkelig maskin. Han spiller bedre og bedre utover i kampen, sa TV 2s ekspertkommentator Christer Francke.

Ruud har lagt bak seg et skuffende 2023. Han kom seg riktignok til finalen i French Open, der han tapte for Novak Djokovic, men var ikke i nærheten av resultatene fra 2022. Han avsluttet sesongen med én tittel (ATP 250-turneringen Estoril Open).

Denne sesongen åpnet han med exit i tredje runde av Australian Open, men siden har han hevet seg betraktelig.

Først gikk han til finalen i ATP 250-turneringen Los Cabos Open, der han tapte for Jordan Thompson. Deretter ble det nok en finale, denne gangen i ATP 500-turneringen Mexican Open, der Alex de Minaur ble for sterk.

Med andre ord lar tittelen vente på seg, men de gode resultatene har likevel sørget for at Ruud er tilbake blant topp ti på verdensrankingen.

Under en pressekonferanse tidligere denne uken fortalte nordmannen at han har gjennomgått store fysiske endringer inn mot sesongen. Ruud har nemlig gått ned fire kilo sammenlignet med samme periode i fjor.

– Etter Australian Open i fjor så tok jeg en måned fri fra konkurranser og hadde en sesongoppkjøring. Vi fokuserte på vektløfting og å bygge muskler. Det gjorde meg litt for tung og stiv i bevegelsene. Jeg vil ikke si at jeg bulket, men jeg var litt større enn jeg er nå, forklarte Ruud.

De fysiske endringene gjorde at Ruud ikke følte seg like lett på foten og reaksjonssterk som i superåret 2022. Da var Ruud tapende finalist i både French Open og US Open, samt finalen i ATP-sluttspillet.

– Det var noe jeg kjente på noen måneder i fjor. Det plaget meg litt. Jeg var ikke rask nok, sa Ruud.

Nordmannen avviser at han har vært på noen kalorispesifikk diett, men sier han er mer bevisst på hva han spiser. Dermed har vektnedgangen kommet naturlig.

– Det er alltid fint å være litt mer mobil og fleksibel. Jeg prøver å spille litt mer aggressivt nå, så det er et par justeringer jeg har gjort siden i fjor.

Ruud håper selv at den fine formen gjør at han etablerer seg blant topp ti igjen.

– Jeg vil ikke at det bare skal vare i noen uker og så faller jeg utenfor igjen, noe som selvfølgelig kan skje. Å avslutte året innenfor topp ti og å vinne en større tittel enn jeg noensinne har gjort før, er målet for året. Det jobber jeg hardt for, sa Ruud.