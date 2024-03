31. januar ble det kjent at valgkomiteen hadde innstilt Thor Gjermund Eriksen som ny styreleder. Tirsdag ble 57-åringen enstemmig valgt på klubbens årsmøte, opplyser Vålerenga.

– I Vålerenga Fotball Elite er det å prestere på et høyt nivå det aller viktigste, og det er naturligvis en ambisjon. Jeg har fulgt laget og gått på kamper i 50 år, og det er ingen lykkelig tid når vi ikke spiller i Eliteserien. For å få til det må vi prøve å samle kreftene, lytte til hverandre og samtidig ha respekt for at vi har ulike roller, sier Eriksen.

Han var kringkastingssjef i NRK fra 2013 til 2022. Han er nå konsernsjef Bane Nor. Vervet som Vålerengas øverste leder er ikke betalt.

– Det er veldig viktig at vi får til et økonomisk fundament de neste årene, som gjør at klubben kan drive på en god måte. Vi skal ha høye ambisjoner rundt det sportslige, og høye ambisjoner om å drive Vålerenga profesjonelt, sier Eriksen.

Forlagssjef i Kagge, Tuva Ørbeck Sørheim, har vært styreleder i Vålerenga Fotball Elite siden 2021. I desember i fjor skrev VG at medlemmer i klubben jobbet for å få henne kastet etter nedrykket til OBOS-ligaen. Senere stilte hun og resten av styret plassene sine til disposisjon.