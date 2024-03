RBK – TIL 3–0 (3–0)

1. Psychés skrekkomgang

35 år gamle Christophe Psyché fikk ny avtale foran årets sesong og har tidvis spilt glitrende for Gutan i midtforsvaret, men i enkelt kamper sett fryktelig ut. Treningskampen mot Rosenborg var en av Psychés mørke dager på jobb.

Jesper Reitan-Sunde (18) sendte Rosenborg i ledelsen etter kun 7 minutters spill. Et håpløst mottak fra Psyché ble snappet opp av stortalentet Sverre Nypan (17) som spilte Sunde på løp bak Runar Norheim og sendte ballen i lengste hjørne.

Etter 14 minutter doblet RBK ledelsen ved Markus Henriksen, der Ruben Yttergård Jenssen, Anders Jenssen og Isak Vådebu alle i tur og orden var litt for sent og ble utspilt av RBKs raske pasninger og bevegelser som endte med at veteranen Henriksen doblet i lengste.

Etter 41 minutter fikk Psyché igjen problem med Nypan med dårlig mottak og forsering fremover, Nypan snappet igjen ballen fra Psyché, satte fort, med Yttergård Jenssen hakk i hæl og la på til 3–0 før hvilen.

2. Problemer foran mål

TIL har slitt foran mål i hele preseason. På første tur til Spania ble det 0–1 mot Pardubice, men så løsnet det med 4–2-seier mot Häcken. Men på andre tur til Spania ble det ingen mål for Gutan som tapte 0–1 mot Viking og 0–3 mot Kristiansund. Når de da fulgte opp med 0–3 mot Rosenborg og det var Gutans fjerde målløse kamp av fem mulige, er det kanskje grunn til bekymring.

3. Vil komme forsterkninger

TIL har sluppet inn 10 mål på 5 kamper som er i snitt 2 mål imot pr. kamp. Selv om det kun er treningskamper er det nok en grunn til at Gutan jakter forsterkninger defensivt. De har som kjent mistet begge vingbackene, El Hadji Malick Diouf og Niklas Vesterlund, som ble solgt for gode penger utenlands, mens Jostein Gundersen dro for småpenger til Glimt. Tre i forsvarsleddet er borte og inn har blant annet TILs dyreste kjøp gjennom tidene, Vetle Skjærvik, kommet. Skjærvik hadde sin første fulle trening med TIL dagen før avreise til Trondheim og er ventet tilbake snart, kanskje allerede mot Vålerenga neste helg.

Likevel vil Gutan gjøre mer defensivt og kommer til å signere minst en forsvarsspiller inn før seriestarten. I helgen var hele TILs scoutingteam på en større utenlandsreise for å se på flere alternativer.

4. Usikkert på midten

Ruben Yttergård Jenssen (35) pådro seg rødt kort mot KBK på Marbella og må dermed sone serieåpningen mot Brann. Han spilte hele kampen mot Rosenborg, men der har TIL en nødt å knekke, hvordan de skal sette sammen midtbanen uten kapteinen i serieåpningen, dersom de ikke vinner inn med anken de sendte til NFF før helga.

5. Klar for Europa?

TIL skal ruste opp stadion til en sum på rundt 40–45 millioner kroner for å klargjøre stadionet for europacupspill. Men i oppkjøringen, med et hederlig unntak mot Häcken, har ikke Gutan sett i nærheten av et lag som kan gå langt i Conference League.

Så er det heldigvis bare treningskamper og TIL skal som sagt få spillere som nevne Skjærvik, samt Jakob Napoleon Romsaas tilbake fra skade i tide til alvoret begynner.

Men det er fortsatt mye å jobbe med for Gutan, selv om de var det beste laget i 2. omgang på Koteng Arena.

Moldes sterke resultater i Europa har for øvrig tatt Norge opp til 14.-plass på koeffisientrankinger. Kun Israel og Hellas kan gå forbi Norge på rankingen nå og lite tyder på at det skjer.

Det betyr at TIL trolig blir seedet når de skal inn i Conference League, noe som gjør at klubben trolig får enklere motstand i første hinder på sin Europa-reise.