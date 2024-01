Det er karrierens første individuelle EM-gull for Kongshaug. Han er også første nordmann som tar EM-gull på enkeltdistanser individuelt.

– Det er helt utrolig. Kjeld Nuis går bak Peder Kongshaug. Han klarer ikke å slå Stavanger-gutten, utbrøt kommentator Ida Njåtun da hundredelsdramaet ble avgjort.

Kongshaug vant også det siste verdenscuprennet for EM på 1500 meter. Da sto Nuis over med sykdom. Bildene viste en skuffet Nuis som ristet på hodet etter målgang.

– Han er fly forbanna. Det er så deilig å se, det må vi kunne si, mente Njåtun.

– Nå viser Peder at han er bedre enn Kjeld Nuis, istemte kollega Hege Bøkko.

Peder Kongshaug jubler for gullet. En skuffet Nuis stirrer på isen i bakgrunnen.

– Det var helt sinnssykt, sier Kongshaug i et intervju fra skøyteforbundet.

22-åringen gikk sitt løp før nederlenderen, og måtte dermed sitte og se på Nuis i gullkampen.

– Det er nervepirrende. Jeg trodde han kom til å gå foran, jeg tenkte mitt løp var akkurat litt for sakte. Men det holdt akkurat, sier Kongshaug.

Ekstra nervepirrende ble det når Nuis hadde det nederlandske hjemmepublikummet i ryggen i Heerenveen.

– Jeg prøvde bare å holde roen. Det er lett å miste det når det er så mye folk. Det er helt sinnssykt volum her inne, så man får nesten vondt i hodet og ører og alt. Jeg tenkte at den som har raskest mellomrunde i dag, den vinner, og det tror jeg at jeg hadde og, smiler Kongshaug.

Unggutten tok også gull på lagtempoen tidligere i mesterskapet, da det norske laget satte verdensrekord.

Sander Eitrem endte like utenfor medaljene på en fjerdeplass. Patrick Roest fra Nederland tok tredjeplass og bronse.