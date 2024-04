Det melder blant annet nederlandske AD.

Dermed er Liverpool et stort steg nærmere arvtageren til suksessmanager Jürgen Klopp, som gir seg etter denne sesongen.

Avisen skriver fredag kveld at Feyenoord og Liverpool har hatt «mange og gode diskusjoner om Slot de siste dagene».

AD melder også at det bare gjenstår noen siste detaljer og selve kontraktsigneringen før 45-åringen er klar for Liverpool og at den engelske storklubben håper at alt er i orden denne helgen.

Det siste døgnet har en Slot-overgang til Liverpool fremstått mer og mer som en dårlig skjult hemmelighet.

I går kveld bekreftet nederlenderen selv samtaler mellom klubbene og la ikke skjul på at han ville skifte beite.

– Så jeg sitter på gjerdet. Vi må vente til en avtale er nådd, men jeg har full tro på at de skal klare det, sa Feyenoord-manageren.

Tidligere fredag omtalte Jürgen Klopp Slot «som en veldig bra mann».

The Athletic har skrevet at det koster en solid mengde penger å få kjøpt ham fri. Et bud på 120 millioner kroner skal ifølge nettstedet ha blitt avslått.

Nederlandske De Telegraaf hevder at Feyenoord kan kreve opp mot 15 millioner euro for manageren, noe som tilsvarer nærmere 180 millioner kroner.