– Jeg ble litt overrasket! Men det har vært sånn i andre sluttspill også, sier den danske målvakten Sandra Toft.

Etter den dramatiske seieren over Montenegro i kvartfinalen av håndball-VM onsdag kveld, fikk seerne på dansk TV 2 bli med inn i garderoben etter seieren.

– De så oss juble, det er helt fint. Landslaget vårt er helt åpent for omverden, med diverse TV-serier og dokumentarer, sier Toft.

Og det danske landslaget har hatt denne avtalen etter kamp over flere år.

De opplyser til VG at avtalen med rettighetshaver, i dette tilfellet TV 2, er at TV-kameraene får bli med inn i garderoben for å filme de umiddelbare jubelscenene etter kamp.

Det er snakk om rundt et halvt minutt, før det er en felles forståelse om at seansen skal avsluttes når den spontane jubelen er over.

Og det er nok heller ingen tvil om at gjestfriheten er ekstra stor etter danske seire.

Men hva får danskene ut av det?

– Vi blir kanskje litt mer folkekjære, at de føler at de kommer nærmere oss. Og at de kanskje liker oss litt bedre oss om vi ikke tar gull, spøker Toft – vel vitende om at Norge er favoritt i semifinalen fredag.

Lignende scener vil en norsk håndballseer ikke få se – dette er ikke praksis i Norge. Og den som måtte håpe at Norge skal gjøre det samme: Bare glem det!

Landslagssjef Thorir Hergeirsson mener det tross alt må finnes grenser.

– For min del og oss er garderoben det indre liv. Det er ikke mange steder igjen i idretten som er indre liv. Alt deles jo. Jeg er stolt av å være en av de som står litt imot denne nysgjerrigheten på alt og alle detaljer, at ting skal deles med gud og hvermann, sier islendingen.

Han maner heller det norske folk til å bruke fantasien for å se for seg hvordan den norske garderoben ser ut.

– Jeg synes det er greit at det finnes noen dinosaurer som står imot, og sier at dette er det indre liv, sier Hergeirsson.

– Jeg føler det norske folk er glad i oss selv om de ikke får se inn i dusjen og garderoben til jentene.