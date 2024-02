Team Olympiaparken (Lillehammer), Flying Team Vikersund, Kollenhopp og Trønderhopp sendte ut en felles uttalelse søndag morgen.

Der skriver de fire lagene at de «igjen noterer seg at det er en del støy i media».

«Vi er stolte av våre utøvere, og det er med ydmykhet at vi nå noterer at de selv har ønsket å adressere en situasjon de ønsker å bli hørt på. Våre utøvere vil alltid ha vår fulle støtte og respekt», heter det i uttalelsen som VG har fått.

Onsdag avslørte VG at flere mannlige hoppere har uttrykt misnøye med adferden og væremåten til landslagstrener Alexander Stöckl. Det skjedde gjennom et brev som ble sendt til hoppkomiteen i Skiforbundet.

Hoppkomiteen og leder Stine Korsen håndterte saken i en tidlig fase, før Norges Skiforbund sentralt tok over mot slutten av denne uken.

Stöckl hadde med seg advokat da han møtte generalsekretær Arne Baumann.

I en pressemelding som ble sendt ut i går, lørdag, ga Stöckl-siden uttrykk for misnøye med håndteringen til hoppkomiteen og leder Stine Korsen:

«Samtalene med Skiforbundet dreier seg om saksbehandlingen, hvordan saken er håndtert fra HK-leder og hoppkomiteen sin side, og hvordan Stöckl skal ivaretas på best mulig måte i den krevende situasjonen han står i», het det i pressemeldingen.

VAR GODE VENNER: Hoppkomiteleder Stine Korsen, her med Clas Brede Bråthen, håndterer ikke lenger «Stöckl-saken» i Skiforbundet. Foto: Gisle Oddstad / VG

Det ble også kjent at det er avtalt et møte mellom Alexander Stöckl og utøverne:

«Formålet med møtet er å formidle at utøverne og landslagstrener skal snakke sammen (og ikke skrive brev til hverandre)», sto det i pressemeldingen.

I dag, et døgn senere, kommer det altså en ny pressemelding. Den er signert fire av landets mest profilerte hopplag:

«Dessverre har hopp-Norge i de senere år opplevd støy, som verken våre utøvere, eller hopp-Norge som helhet kan leve med over tid» skriver Team Olympiaparken, Flying team Vikersund, Kollenhopp og Trønderhopp.

Videre heter det:

«Vi er nå der hvor hopp-Norge ikke er tilstrekkelig samlet, og vi foreslår derfor at tiden er inne for å gjøre endringer og ta sikte på en helhetlig modell som tar vare på alle nivåer i norsk hoppsport».

Alexander Stöckl er konfrontert med innholdet i denne saken. Han understreker at han venter på et møte med utøverne. Landslagstreneren forteller VG at han er enig i at det har vært for mye støy rundt norsk hoppsport de siste årene.

KRITISK: Johann Andre Forfang skal være en av utøverne som har uttrykt klar misnøye med væremåten til Alexander Stöckl. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

De fire lagene avslutter pressemeldingen med at de ikke ønsker å kommentere saken ytterliggere.

Men fredag formiddag sendte daglig leder i Kollenhopp, Erlend Munkeby, en epost til hopperne Johann André Forfang og Fredrik Villumstad. Munkeby uttrykte i eposten støtte til den «prosessen som hopperne har satt i gang».

VG har lest eposten der Munkeby blant annet skriver:

«Det morsomme er at parallelt og uavhengig av dere så har også vi i hoppteamene tatt mer eller mindre samme initiativ. En ny og helhetlig modell må på plass».

Stine Korsen, leder i hoppkomiteen, er konfrontert med misnøyen fra Stöckl-siden hva gjelder håndteringen av saken. Hun understreker at dette er «en lei sak for hoppsporten».

– Utøverne har et sterkt ønske om at denne saken håndteres internt og vi kommenterer derfor ikke ytterligere. Skiforbundet ved generalsekretær er juridisk arbeidsgiver for Alex Stöckl og håndterer den saken», sier Korsen.

Alexander Stöckl var ikke med hopperne til USA forrige helg, etter det han opplevde som en klar oppfordring fra hoppkomiteen i skiforbundet. Han er heller ikke med til Japan denne helgen.

Østerrikeren skal, etter det VG forstår, ikke ønske å gi seg som landslagstrener for de norske hopperne.

Han har vært trener på hopplandslaget siden 2011, og er midt i en kontrakt som strekker seg frem til 2026.

PS: Kristoffer Eriksen Sundal ble nummer tre under søndagens verdenscuprenn i japanske Sapporo, Domen Prevc vant.

Alle de norske hopperne tok seg til finaleomgangen. Benjamin Østvold ble nest best med norsk pass på en 10. plass.