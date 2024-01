Bobb spilte hele kampen da Manchester City vant 5–0 mot Huddersfield på søndag. Nordmannen startet kampen ute i sin sedvanlige kantrolle ute til høyre og tvang frem et selvmål da hjemmelaget gikk opp til 3–0.

I etterkant fikk han skryt fra sjefen.

– I første omgang var han litt passiv fordi det var så vanskelig å finne rom. Men han er en utrolig trussel, sa Manchester City-manager Pep Guardiola om Bobb etter kampen.

Da det gjensto et kvarter av kampen ba Guardiola ham om å flytte seg inn i midten for å spille som spiss.

Grafikk: www.sofascore.com

– Han har mange egenskaper i den rollen som gjør det fristende å bruke ham der, sier fotballekspert i Viaplay, Lars Tjærnås til VG, og legger til:

– De mest fremtredende er timing, tålmodighet, evne til å vende vekk forsvarere og egenskaper en mot en rettvendt.

FA-cupoppgjøret mot Huddersfield var den andre kampen Bobb har fått starte for Manchester City. Den første var Champions League-kampen mot Røde Stjerne i desember.

Også i den kampen startet Bobb som falsk nier og noterte seg for scoring i 3–2-seieren. Tjærnås har likevel liten tro på at vi får se Bobb i den rollen på det norske landslaget.

– I Norge er det neppe aktuelt for landslaget av to grunner: De har Haaland og andre gode spisser, og de spiller ikke med spiss i den rollen. Men for egen karriere er det selvsagt avgjørende å spille i flere roller i et lag med beinhard konkurranse.

Førstevalgene til Manchester City er naturlig nok Erling Braut Haaland og Julian Alvarez, men når Haaland som sliter med en skade, og Alvarez hviles er det Phil Foden og Bobb som har fått ansvaret på topp.

Fotballekspert i Viaplay Pål André Helland er ikke overrasket over at Bobb testes i rollen.

– Han trives godt i mellomrommet og har ferdighetene: Veldig god på små flater, ikke redd for å ta imot ballen der det er trangt. I den posisjonen mottar du ofte ballen i det absolutt vanskeligste rommet på en fotballbane. Det krever både tekniske kvaliteter, ro og oversikt. Oscar Bobb har alle tre, påpeker Helland til VG.

– Guardiola er ganske pragmatisk. Det er sånn han ønsker det, og da bruker han de ferdighetene han har tilgjengelig. Guardiola anser at ferdighetene til Bobb er høye nok til får han til å spille der, fortsetter Helland.