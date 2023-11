Onsdag kveld begynte nemlig ryktene å svirre om at den spanske golfstjernen Jon Rahm kan være aktuell for en overgang til LIV Tour.

Alan Shipnuck har 30 år bak seg som journalist og skribent, og har gitt ut flere bøker om livet i golfsirkuset.

– De siste dagene har Phil fortalt folk at det er avgjort at Rahm signerer med LIV (de har samme agent). Samtidig vet vi alle at Mickelson er en hensynsløs selger/bløffmaker, så ta det for det det er verdt, skriver Shipnuck på X.

VERDENSTOPPEN: Spanske Jon Rahm. Foto: ALI HAIDER / EPA / NTB

Noen timer senere får han tydelig svar fra Mickelson, som var en av de første til å melde overgang til den omstridte turneringen.

– Dette er ikke sant og jeg vet ikke noe (om det). Jeg vil ikke vite noe og jeg har ikke sagt noe. Alan er den verste løgneren og et patetisk menneske.

Dette er forøvrig ikke første gang at de to krangler i offentligheten. Shipnuck er forfatteren av biografien til den kjente golfspilleren. I boken er Mickelson sitert på at personene bak LIV Tour er noen «skumle jævler».

Mickelson har senere hevdet at dette var «off record» og ikke skulle vært med i boken. I fjor ble Shipnuck fjernet fra en pressekonferanse Mickelson holdt.

Angående Rahm virker rapportene ikke å være mer håndfaste enn rykter per nå, ifølge den anerkjente golf-reporteren Dan Rapaport.

– John Rahm har vært ryktet til LIV siden starten. Så vidt jeg har funnet ut har meldingene som har gått i dag ikke mer substans enn de som har vært tidligere. Tiden vil vise, skriver han.