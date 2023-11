– Jeg våkner fortsatt om natten og tenker på de fem minuttene.

Det sier Ståle Solbakken et drøyt døgn før Norge skal spille den siste kampen i EM-kvalifiseringen.

Det skulle vært skjebnekampen foran et fullsatt og kokende Hampden Park. Slik ble det ikke.

Kampen er betydningsløs ettersom Norge ikke kan bli topp to i gruppen. Det skyldes i stor grad kampen mot Skottland i Oslo, hvor Norge ledet 1–0 frem til det 87. minutt. Så snudde alt, Norge tapte 1–2 og klarte aldri komme seg tilbake i gruppen.

Med norsk seier i Oslo ville det holdt med uavgjort i Skottland. Med uavgjort ville Norge gått videre med seier i Glasgow. I stedet fikk de norske spillerne se at siste rest av EM-drømmen knuste da Israel tapte for Romania lørdag kveld.

– Det gjør vondt, det gjør det. Vi vet hvor nær vi har vært og hvor lite som skulle til for at vi hadde vært i en posisjon der det hadde blitt en stor finale i morgen, sier spissen Jørgen Strand Larsen.

– Det er nok det tyngste tapet man kan føle, sier Solbakken om 1–2-tapet.

TABBE: Leo Skiri Østigård gikk i bakken og forærte Lyndon Dykes utligningsmålet på Ullevaal stadion i juni. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Landslagssjefen har gjentatte ganger snakket om «de fem minuttene» når han skal forklare og oppsummere hvorfor Norge mislyktes.

Først gikk Leo Skiri Østigård i bakken og forærte Skottland utligningsmålet. Minutter senere var kampen snudd.

– Det var veldig, veldig ødeleggende. Hvis ikke det hadde skjedd, hadde vi hatt en finale her i morgen. Det sier sitt.

TRØST: Erling Braut Haaland gikk bort til Leo Skiri Østigård etter 1–2-tapet mot Skottland. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Ståle Solbakken fikk krass kritikk for byttene. Tidligere landslagsspiller Lars Bohinen kalte byttene «uforståelige», mens VGs landslagskommentator Knut Espen Svegaarden skrev at «Solbakken byttet seg ut av EM».

Dette skjedde i minuttene som ødela alt Vis mer ↓ 61. minutt: Erling Braut Haaland sendte Norge i føringen på straffe. Samtidig ble Sander Berge byttet inn for Ola Solbakken.

79. minutt: Skottland gjorde et trippelbytte og la om fra fem til fire forsvarsspillere. Samtidig ble Alexander Sørloth erstattet av Mohamed Elyounoussi.

84. minutt: Ståle Solbakken gjorde et trippelbytte. Erling Braut Haaland, Fredrik Aursnes og Patrick Berg gikk ut, mens Jørgen Strand Larsen, Mats Møller Dæhli og Kristian Thorstvedt kom inn.

87. minutt: Skottland utlignet ved Lyndon Dykes. Leo Skiri Østigård så ut til å ha full kontroll, men falt og forærte Skottland målet.

89. minutt: Skottland scoret seiersmålet ved Kenny McLean. Ståle Solbakken har sagt at Birger Meling «støtet opp» i en situasjon han ikke burde, og at det deretter ble følgefeil.

– Vi har fått dårlig uttelling, men de kalde fakta er at vi har feilet, skrev Solbakken til VG i en SMS da siste rest av EM-drømmen forsvant lørdag kveld.

Etter kampen på Ullevaal uttalte Aston Villa-spilleren John McGinn overfor Nettavisen at skottene fikk en «boost» da Haaland gikk av banen.

En ankelskade gjør at Erling Braut Haaland heller ikke er med i søndagens kamp.

– Han er alltid en trussel. Selv når han ikke er involvert i kampene så vet man at han kan score ut av ingenting. Man må alltid være på vakt og «dobbel-markere» ham. Når man tar vekk den trusselen så blir kampen mye lettere for oss, sier Skottland-kaptein Callum McGregor da VG spør om hvordan det påvirket kampen at Haaland gikk ut.

FERDIG: Etter 84 minutter var det stopp for Erling Braut Haaland under kampen på Ullevaal stadion. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Ståle Solbakken kaller diskusjonen rundt Haaland-byttet for «billig argumentasjon».

– Det vil jeg gjøre hundre av hundre ganger. Hvis mannen ikke kan løpe og det er igjen fem pluss ti minutter, kan vi ikke spille med ti mann, svarer Solbakken.

– Det er et ledende spørsmål, og han visste antagelig ikke hvordan helsetilstanden til Erling var da, og at han ba om å bli byttet ut ti minutter eller et kvarter før. Det vil vel si at siden Erling ikke spiller i morgen, er det ikke vits at vi spiller kampen, melder landslagssjefen syrlig.

– Er du ferdig, så er du ferdig. Det tror jeg vi har sett i Manchester City x antall ganger òg. Det er en veldig billig argumentasjon. Vi som var på benken da, var ikke i tvil, sier Solbakken, som mener Norge – om noe – heller burde gjort bytter enda tidligere.

Dette sa Haaland dagen derpå:

Skottland-trener Steve Clarke sier at Haaland-byttet «ikke endret den taktiske tankeprosessen» og at det er en del av jobben å ta avgjørelser.

– Mine avgjørelser fungerte den dagen. Uheldigvis for Solbakken så gjorde det ikke det for ham, svarer Clarke på VGs spørsmål.

– Tror du Skottland hadde vunnet den kampen hvis Haaland hadde blitt værende på banen? spør NRK.

– Ingen anelse.

Kampen mellom Skottland og Norge har avspark klokken 20.45 søndag kveld. TV 2 viser kampen.