I august tok Vålerenga et modig valg da de valgte å punge ut rundt ti millioner kroner for den serbiske spissen Andrej Ilic fra FK RFS i Latvia.

Sportssjef Joacim Jonsson vil ikke ta all æren for å ha hentet storscoreren til VIF, men er åpenbart godt fornøyd med overgangen.

I seiersrusintervjuet med TV 2 kaller han spissens inntreden i norsk fotball for «nærmest absrud». Overfor VG sier han:

– Han er rågod. Han er bra i boksen, for å si det sånn. Han har scoret ni mål på et lag som ikke har produsert all verden og som har møtt motgang.

Grafikk: www.sofascore.com

Det tok ikke lang tid før Ilic rakk å markere seg på et hardt presset Vålerenga-lag i bunnstriden av Eliteserien. Han scoret to mål i nøkkelkampen mot Aalesund i september, og står nå med ni nettkjenninger på 13 seriekamper.

Regner man med målene i cupsemifinalen mot Bodø/Glimt, har serberen elleve mål på 14 kamper totalt for VIF.

– Jeg prøver mitt beste og av og til ender det som dette. Det er jobben min, sier Ilic til TV 2 foran hjemmefansen etter å ha scoret målet som sikret playoff-plassen for Vålerenga.

– Jeg gjør mitt beste for å hjelpe laget. Noen ganger scorer jeg ikke, men spiller bra. Andre ganger spiller jeg ikke så bra, men scorer, sier Ilic til VG.

Ilic dukket opp på Vålerengas radar gjennom et tips fra Sverige til Joacim Jonsson.

– Han scoret ikke så sykt mange mål i Riga, men det var bare ordentlige mål han scoret. Så var han jævlig god i Conference League mot Fiorentina. Han jobbet knallhardt og var enorm i luften. Jeg så han flere ganger i Riga og tenkte «han blir aldri en fiasko». For han jobbet så hardt, sier Jonsson til VG.

Ilic kostet over ti millioner kroner for Vålerenga.

– Det var en prestisjesignering. Jeg skal ikke si at det var lev eller dø for min del, men det er greit at han leverer, sier Jonsson.

EUFORI: Andrej Ilic jublet sammen med fansen etter å ha nikket ballen i mål rett foran Østblokka. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Normalt som spiss trenger man et halvt år for å komme inn i det, men han trengte en halv uke. Så han har vært monumental. Samtidig er det laget som har samlet seg de siste ukene, sier Jonsson.

– Men de målene han scorer er forskjellen på Obosligaen og Eliteserien for dere?

– Ja. Det har det vært – til nå. At vi nå har en livline ... han har scoret noen viktige mål. Det er ikke noe å legge skjul på, svarer Jonsson, som også legger til:

– Men om laget ikke fungerer, så fungerer ikke han. Det er fellesskapet som har gjort de siste to kampene.

HJERNEN BAK: Joacim Jonsson fant Andrej Ilic i latviske RFS. Foto: Geir Olsen / NTB

– Han har vært viktig og god for oss, og han er en boksspiller. Får vi fôret nok inn der i luftrommet der, så er han sterk, sier VIF-trener Geir Bakke til VG.

Vålerengas vingback Christian Borchgrevink har fått god kjemi med Ilic og assistert spissen ved flere anledninger på. Også han poengterer viktigheten av serberens inntreden i VIF-laget.

– Han har hatt en helt enorm påvirkning den høsten her og scorer omtrent hver kamp. Ballen dukker opp der hvor han er. Vi takker og bukker for ham, sier Borchgrevink til VG.