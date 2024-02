– Angrer du på den kommentaren? spør Viaplay.

– Ja, den var jo ikke nødvendig for noe fremgang i noen som helst prosesser. Ja, nei, jeg ble lokka litt utpå der, sier Forfang etter uttalelsen til NRK fredag kveld.

Rett før satt en sterkt preget Stöckl i Dagsnytt 18-studioet på Marienlyst.

– Jeg er i utgangspunktet veldig motivert for å fortsette. Utfordringen nå er at alt som har skjedd, spesielt de siste tre ukene, går utover min helse. For øyeblikket er jeg ganske langt nede i kjelleren. Jeg tror jeg må ta vare på meg selv og familien for å sikre at jeg overlever, sa landslagstreneren.

I KJELLEREN: Alexander Stöckl. Foto: Frode Hansen / VG

Han har på grunn av en konflikt med utøverne holdet seg hjemme fra verdenscuprenn den siste måneden.

– Det var ikke avtalen. Så han får nå styre på. Vanskelig å synse noe rundt det før man vet hva han skal si. Han er på en sympatirunde i media, sa Forfang rette etterpå til NRK.

Det er denne uttalelsen han nå beklager. Stöckl kalte den fredag kveld urettferdig.

Johann André Forfang hoppet bedre enn alle da Norge ble nummer to i superteam-konkurransen fredag. Han mener at det norske landslaget har hevet seg klart etter at de uttrykte sin misnøye.

Viaplay: Etter alt bråket og mediestyr og tjo og hei – hvor viktig hadde det vært for laget å slå tilbake og vise at – vi kan faktisk hoppe på ski også?

– Det føler jeg vi har gjort siden Willingen. Vi har pallplasser hver eneste helg siden. Jeg føler hoppingen vår snakker for seg. Så ... Ja, svarer Johann André Forfang.