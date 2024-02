Det betyr at Ferrari var best de to siste dagene, Sainz torsdag og Leclerc fredag, mens Russell sørget for en god avslutning for Mercedes.

– Det ser ikke så ille ut for Mercedes. De kan kjøre med lavere bil enn i fjor, og det er et pluss.sier Stein Pettersen på Viaplay-sendingen.

Fredagens testresultater: Vis mer ↓ Resultater fredag: 1. Charles Leclerc, Ferrari 2. George Russell, Mercedes +0.046. 3. Guanyu Zhou, Kick Sauber +0.325. 4. Max Verstappen, Red Bull +0.433. 5. Yuki Tsunoda, RB +0.453. 6. Alex Albon, Williams +0.662. 7. Oscar Piastri, McLaren +0.708. 8. Fernando Alonso, Aston Martin +0.837. 9. Carlos Sainz, Ferrari +0.925. 10. Sergio Perez, Red Bull +1.161. 11. Nico Hülkenberg, Haas +1.364. 12. Lewis Hamilton, Mercedes +1.677. 13. Lance Stroll, Aston Martin +1.716. 14. Lando Norris, McLaren +1.786. 15. Pierre Gasly, Alpine +1.827. 16. Kevin Magnussen, Haas +2.731 17. Esteban Ocon, Alpine +2.757. 18. Valtteri Bottas, Kick Sauber +3.206. 19. Daniel Ricciardo, RB +6.693.

Max Verstappen noterte fjerde beste tid fredag, drøyt fire tideler bak Leclerc. Men det virket som om han var atskillig mer interesserte i å teste saker og ting enn å prestere en god rundetid.

– Red Bull ser veldig komfortable ut. Bilen er lettkjørt og går bra og ser ut til å passe Max Verstappen godt, sier Pettersen.

FULL KONTROLL: Max Verstappen på fredagens test. Foto: Darko Bandic / AP / NTB

Verstappen hadde bestetid da testingen startet onsdag.

– Red Bull vil ikke nøye seg med å vinne. De ønsker å knuse alle andre, sier RB-føreren Daniel Ricciardo ifølge gpblog.com.

Zhou Guanyu (24) i Sauber-bil var tredje best fredag. Yuki Tsunoda (24) var femte best og understreket at testdagene hadde vært vellykkede for Red Bulls «B-lag».

De fleste teamene hadde delt fredagen i to mellom sine to førere. Logan Sargeant i Williams var den eneste som ikke var i aksjon fredag.

Formel 1-sesongen starter i Bahrain neste helg.

Resultater fredag:

1. Charles Leclerc, Ferrari.

2. George Russell, Mercedes +0.046.

3. Guanyu Zhou, Kick Sauber +0.325.

4. Max Verstappen, Red Bull +0.433.

5. Yuki Tsunoda, RB +0.453.

6. Alex Albon, Williams +0.662.

7. Oscar Piastri, McLaren +0.708.

8. Fernando Alonso, Aston Martin +0.837.

9. Carlos Sainz, Ferrari +0.925.

10. Sergio Perez, Red Bull +1.161.

11. Nico Hülkenberg, Haas +1.364.

12. Lewis Hamilton, Mercedes +1.677.

13. Lance Stroll, Aston Martin +1.716.

14. Lando Norris, McLaren +1.786.

15. Pierre Gasly, Alpine +1.827.

16. Kevin Magnussen, Haas +2.731

17. Esteban Ocon, Alpine +2.757.

18. Valtteri Bottas, Kick Sauber +3.206.

19. Daniel Ricciardo, RB +6.693.