Der uttaler han seg for første gang i detalj om sin kommende overgang fra Mercedes til Ferrari i 2025.

– Som dere nå vet, etter 11 utrolige år i Mercedes, har tiden kommet for at jeg starter et nytt kapittel i livet mitt. Jeg skal kjøre for Ferrari i 2025, skriver Hamilton.

Briten forteller at Mercedes har vært en stor del av livet hans siden han var 13 år gammel. Han kaller overgangen for «det tøffeste valget i sitt liv».

– Jeg er utrolig stolt over alt vi har oppnådd sammen. Jeg er evig takknemlig for arbeidet og dedikasjonen til alle jeg har jobbet med gjennom årene, spesielt Toto Wolff for hans vennskap, veiledning og lederskap, sier Hamilton.

Wolff er lagleder i Mercedes.

Hamilton og Mercedes har vunnet flere titler, satt rekorder og blitt historiens mestvinnende fører/team-kombinasjon i Formel 1. Nå føler Hamilton at tiden er inne til å satse på en ny utfordring i Ferrari.

– Jeg husker fortsatt følelsen av å hoppe inn i det ukjente da jeg dro til Mercedes i 2013. Jeg vet noen ikke forsto valget da, men jeg følte det var riktig – og nå har jeg den samme følelsen igjen, sier Hamilton – og legger til:

– Jeg gleder meg til å se hva jeg kan utrette i dette nye eventyret, og hva vi kan oppnå sammen, skriver han.

Hamilton kjørte for McLaren fra 2007 til 2012, før han gikk over til Mercedes.

