Lægreid kjempet seg i mål like foran regjerende verdensmester Thingnes Bø. Han jublet hemningsløst etter å ha levert fulle hus og et prikkfritt løp i Nove Mesto.

– Dette var gøy, ass. Jeg våknet i dag og trodde jeg egentlig ikke hadde noe sjans på pallen i dag. Plutselig hører jeg at jeg leder på sisterunden der. Jeg kunne nesten ikke tro det jeg hørte, sier den ferske verdensmesteren Lægreid til NRK.

– Ingen har satt sammen et bedre skiskytterløp enn Lægreid, kommenterte NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Foto: Heiko Junge / NTB

Men Thingnes Bø så lenge ut til å forsvare gullet.

– Han er tilbake! Den regjerende mesteren gjør sitt beste løp på sprint denne sesongen. Det kan være et gulløp han har satt i gang nå. Han blir uhyre vanskelig å slå, sa NRKs Torgeir Bjørn etter Thingnes Bøs stående serie.

Men stryningen bommet én gang på liggende. Missen skulle vise seg å bli helt avgjørende da Lægreid var en av få favoritter som skjøt fem av fem på første skyting.

Det ble en thrilleravslutning da Lægreid viste muskler på oppløpet og slo Thingnes Bø med tre og et halvt sekund.

Dermed ble det tre norske medaljer på herrenes sprint. Vetle Sjåstad Christiansen er leverte fullt hus på stående og tok bronsen ti sekunder foran franske Eric Perrot.

BRONSE: Vetle Sjåstad Christiansen ble nummer tre på sprinten i VM. Foto: MARTIN DIVISEK / EPA / NTB

– I dag snakker dere med en gutt som er mer skuffet over å tape gullet enn gledet over at Sturla vant. Vi gjør et fantastisk løp i dag, flere norske. For min del kjenner jeg på at jeg endelig er tilbake. Jeg gjør det veldig bra og klarer å tømme meg helt for krefter, og det var akkurat for langt til da Sturla kom på slutten, sier Thingnes Bø til NRK.

– All skryt til Sturla, men jeg hadde lyst på det gullet selv, sier verdensmesteren fra 2023.

I Oberhof-VM i fjor tok Lægreid bronsen på sprinten bak Thingnes Bø og storebror Tarjei Bø.