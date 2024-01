«Ydmykende for United», skrev Manchester Evening News-journalist Samuel Luckhurst.

«Wow. Det er utrolig. Elsker du bare ikke FA-cupen?» meldte tidligere landslagsspiller Danny Murphy på BBC-sendingen.

Hjemmesupporterne sang at United-manager Erik ten Hag skulle få sparken.

Akkurat da hadde Newport County – 76 plasser under Manchester United i ligasystemet – gått fra å ligge under 0–2 til 2–2. Det som så bekmørkt ut, tidlig for waliserne, var nå gått over til håp om en massiv cupbombe.

Men United reddet seg inn da Antony scoret sitt første mål i United-drakt siden april i fjor, drøyt 20 minutter før slutt. Rasmus Højlund satte endelig punktum med 2–4 på overtid.

Laget er sikret 5. runde i den tradisjonsrike turneringen og møter enten Bristol City eller Nottingham Forest på bortebane.

5. runde, FA-cupen Vis mer ↓ Blackburn/Wrexham – Newcastle

Chelsea/Aston Villa – Leeds/Plymouth

Bournemouth – Leicester

Liverpool – Watford/Southampton

Bristol City/Nottingham Forest – Manchester United

Wolverhampton – Brighton

Sheffield Wednesday/Coventry – Maidstone

Luton – Manchester City Den 5.-runden vil bli avholdt i midtuken den siste uken i februar.

At spenningen skulle vare så lenge, det trodde neppe mange. Man. United stilte med et toppet lag, så å si. Kun Onana og Marcus Rashford manglet.

«Intern sak», sa manager Erik ten Hag til pressen før kamp om Rashford. I går meldte The Athletic at Rashford var meldt syk etter et nattklubb-besøk i Nord-Irland.

– Newport gjorde dette til en fantastisk cupkamp, men jeg følte at vi (United) hadde litt mer energi på lager, sier Uniteds tittelgrossist Wes Brown på MUTV-sendingen.

Det så egentlig ikke ut som det skulle være store problemer for gjestene. Etter tolv minutter ledet United 2–0 etter flotte scoringer av Bruno Fernandes og Kobbie Mainoo.

Ti minutter før pause tente Bryn Morris håpet da han banket til på volley fra distanse. Via hodet på Lisandro Martínez og i hjørnet resulterte i 1–2. Like etter pause hang ikke United med på en overgang da Adam Lewis slo inn hardt mot Will Evans.

Denne gangen gikk også avslutningen innom en stopper – Raphaël Varane – før nettkjenningen var et faktum.

Halvveis i annenomgang ble Antony matchvinner da han var først på en retur etter at Luke Shaw testet stolpen.

Højlund kom seg inn på scoringslisten etter mye klabb og babb inne i overtiden.