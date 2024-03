Ut på den siste runden av fellesstarten i Holmenkollen lå verdenscuplederen bare tre små sekunder bak Lisa Vittozzi som nummer fire.

Det ble rått parti for italieneren.

Tandrevold fikk Vitozzi, Lou Jeanmonnot og Juni Arnekleiv på halen og lå helt i rute for en tredjeplass, men i spurten var Jeanmonnot sterkest av dem alle og snøt sin norske konkurrent for pallplassen.

— Det ble et skikkelig rotterace og jeg tror vi klarte å lage ganske kul skiskyting i dag, sier Tandrevold til VG.

— Jeg er veldig fornøyd med mye av løpet. Stående fungerte bra i dag også og det er absolutt noe jeg tar med meg videre. Jeg skulle gjerne vært på pallen, men det var det jeg hadde inne i dag, sier forteller hun.

Lena Häcki-Gross tok en suveren seier. Julia Simon tok annenplass.

Utfordrende vær møtte skiskytterne i Holmenkollen lørdag. Regn og vind preget utøverne på standplass og etter tre skytinger var ingen feilfrie.

– Det er ikke mange som kommer til å skyte fullt her. Det har vært bomming over hele linjen, sa NRK-kommentator Jann Post før fjerde og siste gang foran blinkene.

Blant de som måtte se flest bom var Karoline Knotten. Hun traff bare 14 av 20 blinker og endte på 26.-plass.

– Jeg hadde nok litt for mange tanker i hodet og for mange ting jeg ville teste og få svar på i dag. Og da var det kanskje skytingen som falt gjennom. Det var såpass dårlig at jeg følte det ikke var likt meg og da er det lettere å glemme det, sier Knotten til VG.

Medekspert Ola Lunde mente imidlertid at forholdene ikke var så ille, men av de åtte første inn var det bare én som gikk feilfri ut.

Lena Häcki-Gross skjøt ned fem av fem blinker og skaffet seg en ledelse så stor at det holdt til seier.

PALLEN: Julia Simon (f.v.), Lena Häcki-Gross og Lou Jeanmonnot. Foto: Javad Parsa / NTB

For både Ingrid Landmark Tandrevold og Juni Arnekleiv, som var nærmest av de norske, ble det én bom på siste skyting – Tandrevold riktignok helt på skuddhold til pallplass.

På oppløpet var det ingenting hun kunne gjøre med krafttakene til Jeanmonnot.