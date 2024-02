Nå snakker alpin-profilen om skyldfølelsen hun hadde for morens hjerneslag, skriver People Magazine, som viser til at Vonn er gjest i «Getting Grilled with Curtis Stone» på HSN+.

– Moren min fikk hjerneslag da hun fødte meg, og hun ble permanent ufør, forteller Vonn på programmet.

– Hun kunne ikke løpe, hun kunne aldri stå på ski med meg, hun kunne ikke sykle, og så sitter jeg her og tenker på at jeg gjør det jeg elsker å gjøre.

Vonn sier at hun alltid har betraktet moren sin som en inspirasjon, og at hun følte en «forpliktelse» til å gjøre sitt beste.

– Dette er noe som er vanskelig for meg å bearbeide fordi jeg alltid har følt meg veldig skyldig. Det skadet min mor å få meg, og det var en veldig vanskelig ting for meg å bære, og jeg har alltid følt meg skyldig.

Lindsey Vonn fotografert ved ankomst til Time 100 Next Generation i oktober 2023. Foto: ANGELA WEISS / AFP / NTB

Lindsey Vonn tror dette drev henne og hjalp, og at moren ikke ville ønsket det annerledes.

I en følelsesladet hyllest til moren rett før hun døde etter ALS-diagnose skrev Vonn:

– Hun har alltid gitt meg viljen til å kjempe tilbake hver gang jeg hadde en skade eller et hinder på ski og i livet generelt. Nå viser hun den motstandskraften mer enn noen gang før.

Lindsey Vonn vant verdenscupen totalt fire ganger (2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 og 2011/2012) og fikk totalt 82 verdenscupseirer. Hun har OL-gull i utfor og gull både i utfor og super-G fra VM.

I 2011 ble Vonn den femte kvinnen noen sinne med seier i alle disipliner i den alpine verdenscupen.