«Akillas» ble tirsdag funnet død i sin egen leilighet på Hamar. Dødsårsaken er foreløpig ikke kjent. Politiet har begjært ham obdusert.

Utenfor Briskeby stadion flagges det på halv stang onsdag formiddag. HamKam opplyser at ingen i klubben ønsker å uttale seg på nåværende tidspunkt utover innholdet i onsdagens pressemelding.

VG observerte daglig leder Bent Svele gå inn i klubbhuset med en blomsterbukett i hånden. Han opplyser at hverken han eller spillerne er tilgjengelige for media onsdag

– Jeg reagerte med sjokk og sorg. Det er et sjokk for alle. Det er en familie i dette her som sitter hjemme og ikke har det greit, sier supporterleder i Briskebybanden Simen Brænden Mortensen.

KAMERATER: Supporterleder Simen Brænden Mortensen reagerte med sorg da han fikk vite at Archange Defrignan Mondou «Akillas» ble funnet død. Foto: Steffen Johan Johnstad

Tidligere HamKam-spiller og nåværende KFUM Oslo-spiller Amin Nouri signerte for Hamar-klubben samtidig som Mondou. Han ble oppringt av HamKam tidlig onsdag.

– Han var en veldig fin type. Stille, rolig og beskjeden. En godhjertet gutt som var ekstremt talentfull. Han hadde noe spesielt. Hele fyren var jævlig fin, sier Nouri til VG.

– Satte han spor?

– Ja. Han var veldig godt likt og kom godt overens med alle. Folk ønsket han alt godt. Dette setter ting i perspektiv. Mine tanker går til de nærmeste og de pårørende som sitter på andre siden av jorden.

Nordic Scouting var agentselskapet som fikk «Akillas» til Norge.

– Han var ikke bare en av de snilleste spillerne vi har kjent men også en av de mest talentfulle. Du vil bli dypt savnet, skriver de på Instagram.

HamKam-spillerne trente onsdag morgen i Hamar. Det var siste økt før laget reiser til Spania lørdag

MINNES «AKILLAS»: 19-åringen satte dype spor i Amin Nouri fra tiden i HamKam. Foto: Marius Simensen / NTB

Før Akillas signerte for HamKam, var ivorianeren på prøvespill i Mjøndalen. Der gjorde han inntrykk på blant andre veteranen Joackim Olsen Solberg (34) og trener Kevin Nicol (42).

– Spillerne og støtteapparatet i Mjøndalen er dypt sjokkert over dødsfallet til Akillas. Våre tanker går til alle i HamKam og Akillas’ familie, sier Nicol til VG.

– Han var en herlig gutt. Han var en av de mest naturlig begavede, unge spillerne jeg har sett. Han var med oss i to måneder sist vinter. Dessverre hadde vi ikke penger til å signere ham. Jeg er sikker på at han hadde hatt en lys fremtid i fotballen, forteller Mjøndalen-treneren.

Onsdag mottok Olsen Solberg dødsbudskapet i en meldingsgruppe for spillerne i Mjøndalen under en treningsleir i Spania.

– Jeg våknet her med et sjokk over nyheten som kom. Det er helt forferdelig trist og tragisk, sier Olsen Solberg til VG på telefon fra Marbella.

– Jeg husker han som en veldig blid, sprudlende, høflig, ung og talentfull gutt. Det var dette vi snakket om på morgenøkten i dag.

SJOKKERT: Mjøndalen-spiller Joackim Olsen Solberg minnes avdøde Archange Defrignan Mondou «Akillas». Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

I april 2023 fikk Akillas debuten for HamKams andrelag mot Molde 2. Kampen endte 5–5. Unggutten begeistret folk som var til stede. Molde 2-trener Magnus Ellevold Strand minnes ivorianeren:

– Han var en av de vi snakket om etter kampen som utmerket seg for HamKam. Det var en kollega av meg som informerte meg. Det var utrolig trist å høre. Man blir litt sjokkert, sier Strand til VG etter at dødsfallet ble kjent.

– De trodde ikke han hadde spilt fotball på en bane før han kom hit. Så ender han opp med å score ett mål og vise teknikk som er ganske overlegen alle andre, sier supporterleder Mortensen.

HALV STANG: Slik ser det ut utenfor Briskeby onsdag morgen. Foto: Steffen Johan Johnstad

Akillas var i fjor gjennom Norges Fotballforbunds obligatoriske, medisinske test, men besto ikke kravene for å få lisens til å spille kamper.

Ifølge Hamar Arbeiderblad skal det også ha vært en hendelse hvor ivorianeren «gikk i bakken» under en trening og fikk tilsyn av helsepersonell.

– Vi hadde jo hørt i ettertid av kampen vår at han hadde blitt sykmeldt. Vi sa allerede da at det var utrolig synd fordi han var en god spiller. Så fikk vi denne nyheten i dag, sier Molde-trener Strand.

Akillas vokste opp utenfor Elfenbenskystens hovedstad, Abidjan. Han var den eldste broren i en søskenflokk på fem. Han fortalte selv at han kom fra trange kår.

– Derfor er jeg dobbelt motivert. Jeg må jobbe for meg selv og min egen karriere, men er avhengig av å være disiplinert for å kunne hjelpe familien som er igjen i Elfenbenskysten. Jeg må lykkes, sa Akillas til Hamar Arbeiderblad.

– Det er først da jeg får fred. Når jeg kan hjelpe familien min.

Magnus Ellevold Strand i midten under en treningsøkt. Foto: Molde FK

Journalist i Hamar Arbeiderblad og tidligere landslagsspiller Pål Jacobsen var til stede under debuten til Akillas for HamKams andrelag.

– Jeg hadde aldri sett gutten før han spilte den kampen, men du så det var noen spesielt med en gang. Touch, løp og innsats: alt fungerte fra første sekund. Rent teknisk tror jeg ikke noen i Norge var i nærheten, sier Jacobsen til VG.

Akillas kom til Norge fra Elfenbenskysten i fjor og signerte en kontrakt med HamKam ut 2024.

– Hans bortgang var fryktelig triste nyheter. Våre varmeste tanker går til hans familie og pårørende – og til hans og våre fotballvenner i HamKam, sier generalsekretær Karl-Petter Løken i Norges Fotballforbund til VG.

