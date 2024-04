Det kan bety flere avbrudd i spillet i Eliteserien, noe VAR-motstandere neppe er fornøyd med.

– Hvis du ser på UEFA-landene, så ligger Norge lavest på antall «interventions». Det betyr at vi har vært flinke på banen, det er lov å si, men dommere har vært litt for flinke til å støtte hverandre. De gangene vi gjorde feil i fjor, så kunne vi brukt skjerm oftere, sier Saggi etter Bodø/Glimts 2–0-seier i Fredrikstad.

Han røper følgende om den nye instruksen:

– Når reglene er klare og du har klare bilder, så skal ikke VAR-dommeren lete etter grunner til å støtte kompisen sin. Da må vi være lojale, da må vi sendes ut på skjerm, sier Saggi.

Med «kompisen sin» mener han hoveddommeren.

VAR-SITUASJON: Bodø/Glimts Nino Zugelj var på vei mot FFK mål da han ble felt av Stian Stray Molde. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

32-åringen, som dømte Fredrikstad - Bodø/Glimt i serieåpningen, mener likevel det var galt av VAR å sende ham ut på sidelinjen for å studere TV-bilder på Fredrikstad Stadion.

Saggi dro opp det gule kortet til Stian Stray Molde for å ha stoppet Nino Zugelj på ulovlig vis i første omgang. I VAR-rommet mente man at FFK-forsvareren hindret en opplagt målsjanse, og at han derfor burde vært utvist.

– I den situasjonen så mente VAR at det fantes nok kriterier, og at det var «clear and obvious» bilder, på at det var et rødt kort, forteller Saggi.

– Jeg sparrer med dem, og sier at jeg ikke ser noen nye kriterier enn de jeg allerede har vurdert. For meg er ikke dette «clear and obvious», så jeg velger å stå på mitt. «Ja, men da gjør du det», er beskjeden jeg får tilbake, forteller dommeren.

Situasjonen tok nesten to minutter å vurdere for Saggi.

– Det er veldig viktig at du bruker den tiden du trenger. Hadde jeg rushet, hadde jeg kanskje vært mer lojal mot anbefalingen, sier Saggi på spørsmål om det er riktig å bruke så mye tid på situasjonen.

– I evalueringen kommer vi til å diskutere om det er nok til å gå ut på skjerm, og da tror jeg vi i fellesskap kommer frem til at det ikke er det.