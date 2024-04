Motorsykkel-profilen skal kjøre Africa Rally fra Marokko til Dakar i januar 2025 (6.500 kilometer).

– Det er alltid en siste tur. Det var det også sist - i 2022. Men når jeg kjenner så mange snille mennesker rundt i verden som betaler for meg, så sier jeg ikke nei takk, sier Ullevålseter til VG.

En lumsk parasitt kostet ham 14 kilo vekt høsten 2023. Nå trener han for fullt en til to ganger om dagen, ti kilo lettere enn sin gamle matchvekt.

– Jeg var dårlig. Det er bare å innrømme det. Jeg ble lagt inn på indremedisinsk. På tre måneder gikk jeg nemlig fra 84 til at nålen på vekten viste under 70 kilo. Jeg gikk ned 14 kilo. Nå er det lettere å trene godt når jeg er ti kilo lettere enn tidligere.

Pål Anders Ullevålseter ute på landeveien i mai 2023. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Samtidig med at Africa Race er målet på lengre sikt, forbereder Pål Anders Ullevålseter seg som lagleder for Vilde Holt og Even Heibye, det norske laget i E-Xplorer World Cup, som finner sted ved Telenor Arena på Fornebu lørdag den 4. mai 2024.

– Det er elektriske motorsykler, og serien er utviklet av de samme folkene som står bak Formel E, forteller Ullevålseter.

– Dette handler både om grønn innovasjon innen motorsporten og kvinners voksende rolle ved at det er kvinne og mann på begge lag. Det er spennende å være en del av det elektriske skiftet.

– Men i Africa Race kan du ikke bruke elektrisk motorsykkel?

– Nei, dessverre!

Pål Anders Ullevålseter har vunnet Africa Race to ganger, blant annet her i 2015. Foto: Alain Rossignol

Ullevålseter forteller at han har en slovakisk sponsor som betaler hele moroa.

– Jeg hadde ikke giddet å bruke 300.000–400.000 kroner av egen lomme på dette. Men når motorsykkel, servicebil og deltakeravgift er betalt, og jeg bare kan komme til dekket bord, så kan jeg ikke si nei.

– Nei?

– Nei, ørkenrally er min form for heroin eller psykolog - må nedover dit! Mette har også skjønt det, sier Ullevålseter om kona Mette Solli, som han møtte under innspillingen av «71 grader nord» på TVNorge tilbake i 2010.

Pål Anders Ullevålseter er også attraktiv som motorsykkellærer, ikke bare for dem som skal kjøre på riksveien, men også for de som satser i motorsport.

– Jeg var i Dubai for et par uker side. Der kjørte jeg foran en gjeng ute i ørkenen. Ellers var jeg jo landslagstrener i åtte år, men jeg ga meg for to år siden, og det betyr at jeg har fått mer tid til å trene selv.

PS: Det norske laget i E-Xplorer består altså av Even Heibye (31) fra Asker/Jevnaker og Vilde Marie Holt (22) fra Ullensaker/Nes. Hun debuterte i denne serien allerede i fjor sommer da hun kom på 2. plass for Steward Racing-teamet. Det norske teamet nå heter Team GF Logistikk.