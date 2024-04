– Jeg er veldig glad for at jobben med en avtale er ute av verden. Nå er fokuset rettet mot VM og det vi skal levere der, sier Klæbo til VG.

Denne våren smilte Klæbo på scenen sammen med resten av landslaget. Også Kristine Stavås Skistad er inne under forbundets vinger igjen og dersom Therese Johaug gjør et comeback, blir det for landslag.

Astrid Øyre Slind (Team Aker Dæhlie) er eneste som ikke har takket ja til forbundet.

Våren 2022 hadde ikke Klæbo sovet mange timer før landslagspresentasjonen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Kontrasten er stor fra årene før - særlig for Klæbo.

Våren 2022 kom Klæbo og Skiforbundet først til enighet få timer før presentasjonen. Det var knallhardt spill i kulissene.

Våren 2023 ble landslaget presentert uten Klæbo, Skistad og Astrid Øyre Slind. Didrik Tønseth ga forbundet strykarakter for uttaket.

Forholdet mellom Klæbo og tidligere langrennssjef Espen Bjervig var åpenbart ikke det beste. Nå roser han den nye langrennssjefen, Cathrine Instebø, for dialogen de har hatt denne våren.

– Det er andre omstendigheter i år. Jeg er veldig glad. Det er en bonus at vi ikke trenger å tenke mer på det, sier Klæbo.

Sist sommer ble fleipet om Klæbo kunne få gå skirenn eller ikke:

Han har i flere år vært den store langrennsstjernen på herresiden. Men konfliktene med Skiforbundet har vært mange og offentlige siden gjennombruddet:

Noen av Klæbos diskusjoner og konflikter med Skiforbundet Vis mer ↓ 2018: Skistjernen ville etter tre OL-gull i 2018 ha klarere kommersielle regler å forholde seg til fra Norges Skiforbund.

Allerede for fem år siden mente advokaten Pål Kleven - med Klæbo på kundelisten - at Skiforbundet feiltolket Norges Idrettsforbunds regler om hvem som eier utøvernes navn, bilde og signatur. Denne konflikten «vant» utøverne våren 2024. 2019: Klæbo drøyde med å signere landslagsavtale grunnet markedsrettigheter

Klæbo fikk refs for et bilde han la ut på Instagram med et annet klesmerke enn skiforbundets sponsor 2021: Klæbo reagerte på at Skiforbundet hadde Viaplay som sponsor og ville ikke bruke logoen på sin drakt under renn 2022: Klæbo brukte lang tid på å bli enig med forbundet om landslagsplass. Det var tøffe forhandlinger om å få med den smøreren Frode Pedersen videre. Pedersen fikk ikke fortsette før 2023/24-sesongen og tok senere et stort oppgjør med kulturen blant smørerne. 2023: Klæbo sa nei til landslagsplass. Han pekte på dårlig behandling som en årsak. Han beskyldte Skiforbundet for å mangle verdier. Det tok tid å bli enige om en avtale som gjorde at Klæbo kunne gå verdenscupen.

Landslagsutøverne sa de slet med å forstå Klæbo.

VG omtalte hvordan Klæbo dekket til Skiforbundets hovedsponsor foran TV-intervjuer

«En lang og seig skilsmisse», var dommen til Martin Johnsrud Sundby da Klæbo brøt ut i fjor.

«En fiasko for alt og alle i det norske laget», sa Sveriges største profil, Calle Halfvarsson.

Klæbo på vei ut av en pressekonferanse desember 2022 hvor han ikke var i humør. Bak tidligere langrennssjef Espen Bjervig. Foto: Geir Olsen / NTB

Heller ikke året utenfor landslag var uten bråk:

Høsten var preget av at Klæbo og Skiforbundet brukte lang tid på å bli enige om en nødvendig avtale slik at stjernen kunne gå verdenscup. Klæbo anklaget Skiforbundet for å mangle verdier og han var lei konflikter. Kritikere ville ha det til at det handlet om penger for Klæbo.

Før sesongstart så Arild Monsen, sprint-trener og viktig støttespiller for Klæbo i mange år, seg lei. Han kalte hele konflikten for en energilekkasje og stilte krav til Klæbo før verdenscupstarten.

Foran prøve-VM i Trondheim omtalte også VG hvordan Klæbo dekket til Skiforbundets hovedsponsor SpareBank1 når TV-kameraene var på.

– Det blir roligere for pappa (manager Haakon Klæbo) og mindre styr i media nå. Selv om vi ikke skal gå under jorda for media, men det blir ikke det evige jaget om man kan gå skirenn eller ikke. Nå kan man snu fokuset og for en gang skyld ha litt glad-saker, sier Klæbo.

– Ble du lei av at noen stemplet deg som grådig?

– Jeg skjønner at folk tolker ting som de vil. Jeg var veldig tydelig i fjor høst på at det aldri har handlet om penger. Det viktigste er å gå fort på ski.

– I fjor var det sånn jeg mente jeg burde gjøre det for å lykkes best mulig. I år er det annerledes.

Pappa Haakon og Johannes Høsflot Klæbo på høydesamling i Livigno høsten 2023. Foto: Herman Folvik / VG

Med avslaget til landslagsplass måtte Klæbo fikse «alt» selv i fjor. Det vil si treningsopplegget, medisinsk behandling og ta vare på skiene før vinteren. Han mistet tilgang på Olympiatoppens treningssenter ved siden av VM-løypene i Granåsen.

Mange av løsningene hadde Klæbo allerede før bruddet:

Pappa Haakon er manager

Morfar Kåre Høsflot er trener

Klæbo innledet et samarbeid med fysioen Meghan Stowe fra USA

Han har vært vant til å gjøre store deler av treningen på egenhånd.

Han investerte i en ny rulleski-mølle i eget hjem.

Det siste året Klæbo var på landslag i 2022/23, var han knapt med på lagets samlinger ettersom han - i motsetning til lagkameratene - prioriterer høydetrening.

Klæbo fikk også på plass en ekstra samarbeidspartner i Norsk Kylling, verdt millionsum. Denne avtalen er nå brutt ettersom Klæbo går inn på landslag igjen, og Norsk Kylling er konkurrent til forbundets sponsorer Spar og Gilde.

– Jeg er fortsatt veldig glad jeg tok valget om å stå utenfor og står veldig trygt i det. Men motivasjonen min har alltid vært å gå fortest mulig på ski og være på landslag.

Klæbo vant femmila i Holmenkollen. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Den sportslige fasiten ble slik:

Sesongen 2022/23 på lag var Klæbo suveren i Tour de Ski, vant rekordmange 20 renn i verdenscupen og tok tre VM-gull.

Sesongen 2023/24 (uten mesterskap) utenfor lag ble Klæbo syk både kort tid før sesongstart og foran høydepunktet Tour de Ski. Likevel vant Klæbo hele 16 renn, og ble nummer to i verdenscupen.

– Hva fungerte bedre/dårligere utenfor landslag? Og hva blir forskjellene nå som du skal inn igjen?

– Morfar har alltid hatt hovedansvar for treningen min og vi har alltid hatt en god plan. Jeg synes det var godt å se at selv om jeg sto utenfor og det var styr rundt alt mulig, så føler jeg fortatt jeg leverte en bra sesong, sier Klæbo og fortsetter:

– Perioden med sykdom ville kommet uansett om man er på lag eller ikke. Kanskje får jeg større ro og får trent mer med gjengen på landslag, ellers er det ikke så store forskjeller. Det er også et veldig godt treningsmiljø med skiløpere som bor i Trondheim.

Klæbo antar han får med seg to samlinger med landslaget før sommeren, og kanskje en på høsten. Han satser nemlig solo på høydetrening og har gjort en avtale med forbundet der han får økonomisk støtte til disse utgiftene.

– Jeg tror ikke ting blir så mye annerledes, utover at ting går i riktig retning. Vi seiler samme vei. Det er et helt annet momentum nå.

Klæbo på landslagspresentasjonen med et smil. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Med Klæbo på landslag, kan han brukes i reklamer og markedsføring hos forbundets sponsorer. Det kan komme godt med for Skiforbundet som har slitt økonomisk.

– Jeg antar sponsorene er fornøyde med at forbundet går i samme retning. Det er målet mitt når jeg går inn på laget. Jeg skal bidra så godt jeg kan. Det er nok godt for partnere og potensielt nye partnere at det er litt flere smil om munn her nå enn det kanskje var i fjor.

– Vi skal tross alt inn i en VM-sesong som kan gi veldig mye.