– Til helgen går jeg mitt første skirenn for sesongen. Det blir veldig moro med startnummer på brystet igjen, gispende etter luft midt i skogen og gjøre det jeg elsker mest, sier Fossesholm til VG.

372 dager etter at hun gikk sitt forrige verdenscuprenn skal Helene Marie Fossesholm delta i Norgescupen i Nes skianlegg kommende helg. 3. februar er planen at hun er tilbake med startnummer.

– Jeg skal gjøre mitt beste og ha det gøy, sier Fossesholm.

Fossesholm er påmeldt til 10 kilometer friteknikk lørdag og 20 kilometer klassisk søndag.

Norgescuprennene kan du se på VGTV og byr også på sprint fredag.

Her kan du se lørdagens 10 kilometer.

22-åringen har ikke vært å se i internasjonale renn siden 27. januar i fjor, da ble hun nummer 15 på 10 kilometer friteknikk i Les Rousses i Frankrike.

Når er hun klar for å prøve seg igjen etter noen sesonger med motgang og prøvelser, og comebacket blir på nasjonalt nivå. I november ba hun om ikke å bli slaktet når hun omsider kommer tilbake.

– På vei tilbake fra en smell, blir det noen slag i trynet. I høst gikk det tyngre og jeg fikk det tungt mentalt. Jeg har fått veldig god hjelp og brukt tiden til hjelp. – Jeg var nedstemt og ikke meg selv. Det var rart å kjenne på. Jeg har aldri kjent på det over tid, sa Fossesholm på et pressetreff i Holmenkollen i november.

22-åringen slo gjennom med et brak allerede som junior og ble tidlig spådd å være den neste store norske langrennsløperen, og under VM i Oberstdorf for snart tre år siden gikk hun Norge inn til stafettgull som ankerkvinne.