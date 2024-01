I stedet ligger det an til tre konkurranser i Holmenkollen. Distansene blir spikret til våren.

Det bekrefter Michal Lamplot, rennleder for langrenn i FIS, til VG.

– Jeg har gjort det jeg kan for å påvirke til å bli en femmil i Kollen, men det handler om å gi og ta. Nå blir det heller tre individuelle renn fredag, lørdag og søndag, sier Ulf Morten Aune, landslagssjef i langrenn.

Mange reagerer på at det ikke blir noe av klassikeren i Holmenkollen i 2025. Årsaken er at det Holmenkollen kommer helgen etter at VM i Trondheim avsluttes med nettopp femmil. Deltagelsen på Kollen-femmila har vært varierende så tett på mesterskap.

FOLKEHAV: Didrik Tønseth passerer Frognerseteren hvor det ofte er som flest tilskuere. Foto: Geir Olsen / NTB

– Utøvernes representanter har sagt det er tøft med to femmil på rad. Våre synes ikke det. Men det har vært dårlig deltagelse, som Holmenkollen som produkt lider av når vi ikke får med alle de beste, sier Aune.

Han er Norges representant inn i gruppen hos Det internasjonale snøbrett- og skiforbundet (FIS) som bestemmer kalenderen.

– Det handler også om kalenderen som er kompleks og bruken av Holmenkollen. Det er avansert kordinering med skiskyting, hopp og kombinert, sier Aune.

Fra 1902 har Kollen-femmila vært arrangert fast. Foruten i 1909 er det kun snømangel og noen av de mest historiske hendelsene i Norge som har stoppet klassikeren:

1905: Snømangel

1909: Ikke arrangert

1925: Snømangel

1941-1945: Andre verdenskrig

1990 og 1992: Snømangel, arrangert på Vang/Gåsbu.

1994: OL på Lillehammer

2009: Holmenkoll-anlegget ble bygget om før VM to år senere

– Det er nesten så man ikke tror at det er sant, jeg forstår ikke, sier svenske Jens Burman.

Astrid Øyre Slind mener utøverne som ikke har stilt opp på Kollen-femmila etter sesongen må ta litt av skylden selv.

– Jeg synes det er synd. Jeg gikk tremil og Vasaloppet helgen før i fjor og var likevel i veldig god form på Kollen-femmila (2. plass bak Ragnhild Haga på tidenes første femmil for kvinner). Det er for defensivt. Alle som går VM stiller jo likt, så jeg synes det er dumt og ser ingen hensikt i å avlyse, sier Slind.

Hun håper at langløpsirkuset Ski Classics kan være interessert i å finne en erstatning for verdenscup-femmila i Holmenkollen.

– Det er synd for de som er offensive og går, at det blir avlyst for noen ikke gidder. Det bør heller betale seg. Det blir sikkert stemning med tre løp i Holmenkollen, men det er noe eget med femmila.

Pål Golberg støtter Hans Christer Holunds forslag om å få til en fast verdenscupavslutning i Holmenkollen med femmil.

– Det er flott å være i Kollen. Vi håper å trekke de samme folkemengdene med tre renn. Men for meg handler langrenn om historie. Vi skal fornye oss og ikke gro fast i fortiden, men femmila er så historisk.

– Har utøverne litt seg selv å takke når deltagelsen har vært varierende?

– Hvis de utenlandske ikke har noe forhold til femmila i Kollen, gjør gjerne det. Men da må de ikke klage på at det ikke blir noe av.

Sprinttrener Arild Monsen er klar på at man må ha to konkurranser per kjønn i Holmenkollen årlig.

– Man må gå skirenn lørdag og søndag. Femmil må alltid være der, og en tikilometer eller en sprint, sier Monsen.