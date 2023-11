Hun har vist prov på at hun har dansk dynamitt i armen i sine første landskamper. Hun scoret mot Island lørdag og fulgte opp med en ny scoring da Grønland etter hvert ble knust til isbiter med 43–11 i VM-åpningen.

– Det er alltid ekstremt morsomt å være med å score mål. Jeg vil være med når sjansen byr seg, sier Olivia Lykke Nygaard. Sammen med keeperkollega Silje Solberg-Østhassel kom hun på scoringslisten i VM-starten.

– Du har scoret i to landskamper på rad?

– Jeg scoret en del for Fana i fjor og har også satt noen for Storhamar denne sesongen, sier hun.

Olivia Lykke Nygaard endte dessuten med en skyhøy redningsprosent på 73. Hun slapp inn bare tre mål de siste 20 minuttene mot et sluttkjørt og svakt Grønland.

– Hun er kjapp etter redninger. Det er kult, sier kontringsekspert og banens beste, Camilla Herrem.

Hun kjenner Lykke Nygaards bakgrunn. Hun er oppvokst i Oppegård utenfor Oslo med danske foreldre. To ganger har familien flyttet tilbake til Danmark, men har returnert til Norge. Hele hennes familiebakgrunn er fra nabolandet i sør.

– Det er godt at hun ikke er dansk, sier Herrem.

Som juniorspiller var den unge keeperen på landslagssamling for Danmark. Tidligere juniorlandslagstrener Vigdis Holmeset påvirket henne til å bli norsk da hun hadde Lykke Nygaard på Wang Toppidrett i Oslo.

– Da byttet jeg pass og ble med på det norske juniorlandslaget, forteller hun.

– Nå er det alt for Norge. Det er ikke snakk om at Danmark skal vinne foran oss, legger Olivia til.

Lykke Nygaard er lykkelig som norsk.

– Jeg kan ikke slutte å smile. VM er en stor, stor, stor drøm, forteller hun.

MÅLHUNGRIG: Maja Furu Sæteren leverte fem scoringer i VM-debuten. Foto: Bjørn Delebekk / VG

– Jeg spiller håndball for å bli best mulig og for å utfordre meg selv på områder jeg kanskje ikke visste at jeg kunne utfordre meg selv på. Jeg vil se om jeg kan være med opp i verdenstoppen, sier den nye norske keeperen.

Katrine Lunde var på plass i DNB Arena onsdag. Hun er ventelig tilbake for Norge i hovedrunden i neste uke. Da står det mellom Lykke Nygaard og Marie Davidsen om den tredje keeperplassen i troppen.

Kjempetalentet Maja Furu Sæteren markerte seg også sterkt med fem VM-scoringer i debuten.

– Det er selvfølgelig veldig stort. Veldig gøy. Nå må jeg bare jobbe videre. Nivået på laget er høyere enn jeg er vant til, men jeg føler at jeg henger med, sier 20-åringen til VG.

– Jeg har selvfølgelig kjent på nerver og høy puls. Men så har jeg gode lagvenninner som roer meg litt ned, sier skytteren som kommer fra Kragerø, men som til daglig dundrer inn mål for Larvik i eliteserien.