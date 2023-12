Det førte til som noe så uvanlig som pipekonsert blant hjemmefansen da dommeren blåste av til full tid.

2–2 er uvant kost for seiersvante City-supportere, som fikk se Crystal Palace skape så godt som ingenting i 74 minutter. Bare for å score to mål og utligne Citys-ledelse på overtid.

– Buingen går rundt stadion og jeg kan forstå det. Palace kom til kampen helt ute av form, fikk to målsjanser og satte begge to, sier tidligere Celtic-sjef Neil Lennon på BBC Radio.

Han kalte resultatet for utrolig etter kampslutt. Kanskje ikke så rart. Palace har nemlig vært helt ute av form, ikke vunnet en kamp siden 4. november og før lørdagens City-kamp tapt fire av de fem siste.

– Palace fikk en sjanse til å ta sesongens mest usannsynlige poeng. Wow, oppsummerer Lennon.

– Det er selvfølgelig uheldig, men vi må se på oss selv og avgjørelsene vi tar. Vi kan ikke skylde på noen andre. Vi kan kun skylde på oss selv, oppsummerer City-spiller Rico Lewis til BBC.

Neste utfordring for City er klubb-VM. Se semifinalen mot Urawa Red Diamonds tirsdag på VG+ Sport

UVANLIG: Pep Guardiola og resten av City måtte tåle buing fra egne fans etter å mistet seieren på tampen. Foto: PAUL ELLIS / AFP / NTB

For i det som så ut til å bli en oppskriftsmessig seier til de lyseblå på eget gress, endte i stedet med at Pep Guardiolas menn tok foten av gasspedalen det siste kvarteret og inviterte gjestene inn i kampen.

City-manageren var helt tydelig oppgitt over hvordan kampen utviklet seg. Oppgitthet gikk over i frustrasjon da han et kvarter før slutt så at Crystal Palace’ Jean Philippe Mateta skled inn 1-2-scoringen.

Han ble ikke noe mindre frustrert da gjestene fikk straffe på overtid. En straffe Michael Olise satte pent i mål. Kort tid senere blåste dommeren av kampen.

– Et utrolig resultat. Å klare uavgjort er fantastisk, sier Palace-keeper Dean Henderson etter kampen, ifølge BBC.

For Manchester City betyr uavgjort lørdag at en vond periode egentlig bare fortsetter.

De bokfører deres syvende poengtap i ligaen så langt denne sesongen.

De har slitt defensivt, ikke holdt nullen siden 29. oktober og har sluppet inn 13 mål på de syv siste kampene.

De lyseblå risikerer også å miste terreng til resten av tittelkandidatene.

For øyeblikket ligger City på fjerdeplass - og lagene foran har én kamp mindre spilt:

Søndag tar serieleder Liverpool imot et skadeskutt Manchester United, Arsenal møter Brighton, og Aston Villa kan fortsette sin gode sesong borte mot Brentford.

Men det var så godt som ingenting som tydet på at det skulle ende slik.

De første 74 minuttene handlet nesten alt om hjemmelaget.

Crystal Palace kom som så mange andre lag med en plan om å ligge dypt i banen og forsvare seg. I perioder hadde de 11 mann bak ballen fra 20 meter og inn mot eget mål.

Det føltes bare som et tidsspørsmål før vertene skulle score.

Selv om det ikke sto på sjansene, var det først i det 24. minutt det lyktes for City.

Noen kjappe og presise pasningskombinasjoner førte til at Jack Grealish plutselig var fri inne i Palace’ 16-meter. Der var Grealish nådeløs og prikket inn 1-0 i langhjørnet.

Resten av omgangen forløp omtrent i samme spor og store deler av den andre på samme vis.

En utålmodig Pep Guardiola trengte bare vente snaut ti minutter før 2-0 kom. Litt tilfeldigheter førte til at 18-åringen Rico Lewis plutselig fikk sjansen fra kort hold. Men den sjansen tok han vare på. Han svarte med å hamre ballen i mål og jublet enormt for sitt første Premier League-mål.

Men så kom den enorme og uventede spenningen.

16 minutter før full tid tok Jeffrey Schlupp godt vare på en bakromspasning. Han holdt unna for City-forsvaret, slo inn langs bakken og kunne se rekkekamerat Mateta skli inn reduseringen.

Hjemmelaget så lenge ut til å berge 2–1-seieren inn. Men kampen hadde en scoring til i seg og Olise ble bortelagets helt på overtid.

Dermed endte det med et sjokkerende 2-2-resultat i Manchester lørdag ettermiddag.