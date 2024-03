Den tidligere skihopperen Anders Jacobsen mener at han er lurt av et selskap som tidligere var eid av fotballprofilene Jesper Mathisen og Ole Martin Årst, samt forretningsmennene Eimund Tharaldsen og Jesper Brandt.

Derfor krever han 3,1 millioner kroner – pluss renter. Rettssaken ble avsluttet torsdag forrige uke.

I forkant av rettssaken var det strid om hva som skulle legges fram av bevis.

Nå har denne striden endt i Høyesterett.

Det handler om kontakten mellom Jesper Mathisen og en svenske ved navn Sebastian Gordon Müller, som var med på å tilrettelegge det omstridte salget av padelselskapet JPG (Just Padel Group) til WAP (We Are Padel).

I forbindelse med en tidligere rettssak, som handlet om Vestland Padel, la Mathisen fram sms-er. Men Anders Jacobsen og hans advokater mener at Mathisen har mer å legge fram om det som skjedde før salget.

Mathisen og Årst var onsdag vitner i saken.

De har fått medhold både i tingrett og lagmannsrett – men motparten har anket saken til Høyesterett – fordi de mener at de ikke har det som Jacobsen-siden etterspør.

Anders Jacobsens advokat Jan Magne Isaksen sier dette til VG:

– Sebastian Gordon Müller var en form for mellommann og etter hvert ble det avtalt at han skulle få kommisjon for å fikse salget. Det er klart at det som de har diskutert underveis om både prising og forutsetningen for handelen, er sentralt i denne saken.

Anders Jacobsen i Agder tingrett onsdag, sammen med sine advokater, Erlend Aarli og Jan Magne Isaksen (helt til høyre). Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Isaksen fortsetter med det som er Jacobsen-sidens hovedpoeng i saken:

– Hva betalte svenskene 84 millioner kroner for? Var det for de 42 padelbanene som var i bruk, det vil si to millioner per bane, eller var det delvis for noe annet, som JPG hevder?

Anders Jacobsen fikk betalt ut fra en salgssum på 45,5 mill. kroner. De resterende 38,5 millioner mener Mathisen, Årst og JPG-siden at handlet om de muligheter som lå i selskapet for fremtiden – og som Anders Jacobsen ikke hadde bidratt til.

– Hvorfor ønsker dere å få tak i den kommunikasjonen som var mellom Mathisen og mellommannen?

– Den som tilrettela for salget, diskuterte dette med Jesper på sms og lydmeldinger og det som måtte være, og det kan være egnet til å belyse saken, sier Jan Magne Isaksen.

– Dere mener det kunne være viktig for saken?

– Ja, det er åpenbart. Han var mellommannen som kom med svenskene til JPG. Det er åpenbart at de diskuterte detaljer i handelen.

Jesper Mathisen sier til VG at han la frem kommunikasjon i forbindelse med Vestland Padel-saken.

– Nå er dette anket. Jeg har ikke blitt bedt om å sende over noe som helst. Motparten mente at det jeg hadde sendt over, ikke var i lesbar stand. Det er bare tull, mener Mathisen.

Advokat Yngve Andersen i Advokatfirma Wigemyr har saken for dagens JPG, som er selskapet som er saksøkt. På VGs spørsmål om hvorfor de har anket til høyesterett, svarer han:

– Vi mener dette er ting som vi ikke kan pålegges å innhente.

– Hvorfor?

– Vi har ikke de dokumentene. Da hadde vi lagt dem frem. Når vi ikke har dem, kan vi heller ikke pålegges å innhente dem, mener vi. Dette er blant annet lydfiler mellom Jesper Mathisen og Sebastian Gordon Müller.

– De kjørte dette mot både min klient, mot WAP og mot Sebastian Gordon Müller. Bevistilgangen mot de to andre er bare lagt vekk.

WAP er den svenske kjøperen av padelselskapet JPG.

Rettssaken i Agder tingrett har gått mellom Anders Jacobsen og det nåværende JPG. Tre av de fire tidligere eierne, Jesper Mathisen, Ole Martin Årst og Eimund Tharaldsen, var onsdag i retten i egenskap av vitner.

– Han har fått best betalt og gjort minst, uttalte Årst i retten onsdag.

Avgjørelsen i Høyesterett vil ikke få utfall for denne rettssaken, men det kan den få i en høyere rettsinstans.

Advokat Yngve Andersen sier dette om kravet på 3,1 mill. kroner fra Anders Jacobsen:

– Det er ikke grunnlag for å si at de er ført bak lyset. De må respektere og overholde de avtalene de har signert på.

Padel var for noen år siden i voldsom vekst i Norge, og kjendiser sto i kø for å investere i padelanlegg. Nå er markedet et ganske annet. Ifølge Finansavisen er det mange som sliter.